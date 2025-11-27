Дженнифер Энистон готовится к свадьбе с "гуру любви" - СМИ

Новый роман Энистон стремительно развивается в направлении брачной церемонии.

Дженнифер Энистон сейчас - актриса обдумывает свадьбу с Джимом Кертисом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jimcurtis1, ua.depositphotos.com

Дженнифер Энистон завела роман с Джимом Кертисом

По словам инсайдера, пара начала обсуждать свадьбу

После развода со вторым мужем, актером Джастином Теру, Дженнифер Энистон признавалась, что третий брак в ее планы не входит. Однако мнение актрисы, похоже, изменилось с появлением в ее жизни гипнотерапевта Джима Кертиса.

Роман Джен и Джима начался в мае, а первые слухи просочились в прессу уже в июле. В ноябре, в День рождения Кертиса, пара официально подтвердила свои отношения. Которые, вероятно, закончатся свадьбой.

По крайней мере в этом убежден инсайдер, который рассказал изданию Closer, что вопрос о браке между влюбленными уже обсуждался. Более того - по слухам свадьба может состояться в Греции, так как и Джим, и Дженнифер имеют греческие корни. Отец Энистон был родом с Крита, и при рождении получил имя Яннис Анастассакис, которое со временем превратилось в Джон Энистон.

"Джим стал лучиком солнца в жизни Джен, и с ним появился шанс наконец-то сделать все правильно: свадьба в Греции, где они будут окружены древними руинами, красивыми природными пейзажами и кругом своих самых близких друзей. Это похоже на сюжет из романтического романа, но именно так Джен и представляет себе будущее по мере развития их отношений. Она ничего не может с собой поделать! Хотя она поклялась больше не выходить замуж после разрыва с Джастином, теперь она и Джим строят планы на будущую совместную жизнь", - говорит источник.

Дженнифер Энистон сейчас - актриса обдумывает свадьбу с Джимом Кертисом / фото: instagram.com/jenniferaniston

О персоне: Дженнифер Энистон Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.

