Мать путинистки Марии Шукшиной, актриса Лидия Федосеева-Шукшина была срочно госпитализирована в одну из московских клиник из-за серьезных проблем с сердцем. Об этом сообщили росСМИ.
У народной артистки РФ диагностированы повышенное давление, сильные боли в сердце, одышка и трудности при ходьбе. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Об ухудшении состояния рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.
"Да, подтверждаю. Состояние ухудшилось, боли в сердце. Сейчас (как и всегда) с Лидией Николаевной ее младшая дочь, Ольга Васильевна. Медики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", — отметила адвокат.
Рядом с актрисой находится только младшая дочь Ольга Васильевна, которая ухаживает за матерью. В то же время старшая дочь — Мария Шукшина, известная своими пропагандистскими высказываниями и поддержкой войны против Украины, не участвует в уходе за больной матерью. Между ними уже несколько лет длится публичный конфликт из-за наследства и московской недвижимости, из-за чего отношения практически разорваны. Поэтому Лидия Федосеева-Шукшина решила заранее подготовиться к смерти и передала дочери Ольге почти миллион рублей.
По информации источников, актриса нуждается в постоянном наблюдении и помощи при передвижении. Она почти не покидает палату и перемещается только с поддержкой или при помощи ходунков.
Парадоксально, но одна из самых известных актрис советского кино сегодня оказалась практически в изоляции. Тем временем ее дочь Мария продолжает активно выступать на российских телешоу, поддерживая войну против Украины и пропагандистскую политику Кремля.
Ранее Главред сообщал, что мать путинистки Марии Шукшиной, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, озвучила свое предсмертное желание. Она хочет, что бы помирились ее дочери - оголтелая приверженца войны Мария Шукшина и ее сестра Ольга.
Также актриса Лидия Федосеева-Шукшина активно готовилась к своей смерти. О проблемах своей матери рассказала ее дочь Ольга Шукшина, которая последние 10 лет ухаживает за тяжелобольной - она собрала почти миллион рублей на свои похороны.
О персоне: Мария Шукшина
Мария Шукшина — советская и российская актриса, телеведущая; заслуженная артистка РФ. По данным Википедии, старшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и актера, кинорежиссера, писателя Василия Шукшина. Шукшина активно поддерживает нападение террористической России на Украину и призывает к оккупированию украинских территорий.
