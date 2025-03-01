Грозят годы тюрьмы: Буйнова могут посадить за ДТП

Александр Буйнов, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и сбил пенсионерку на пешеходном переходе, может сесть в тюрьму.

https://glavred.info/starnews/grozyat-gody-tyurmy-buynova-mogut-posadit-za-dtp-10643783.html Ссылка скопирована

Александр Буйнов / коллаж: главред, фото: t.me/buinovofficial

Кратко:

Какую ответственность за ДТП понесет Буйнов

Сколько лет тюрьмы ему грозит

Российский певец Александр Буйнов, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и сбил пенсионерку на пешеходном переходе, может сесть в тюрьму.

Как написало пропагандистское издание МК.ру, как рассказала адвокат Мария Лосева, шансы артиста избежать ответственности минимальны.

видео дня

"В данной ситуации Буйнов, исходя из буквы закона, вряд ли сможет договориться с пострадавшей полюбовно. Поскольку им все-таки было совершено преступление, предусмотренное статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации", — отметила Мария Лосева.

Что касается наказания по данной статье, то Буйнову грозит лишение свободы до 2 лет. "Но я думаю, что у него большие шансы остаться на свободе, конечно, если он сделает всё правильно, если ему грамотно посоветует адвокат: что и как нужно сделать и в какой момент. Думаю, что Буйнов останется на свободе", - продолжает адвокат.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее стало известно о том, что путинист Буйнов сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. По последним данным, пенсионерке стало хуже и ее состояние стало тяжелее.

Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Буйнов Александр Николаевич Буйнов — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004). Член партии "Единая Россия".

Буйнов попал в базу данных украинского центра "Миротворец" за поддержку агрессии России против Украины, незаконное пересечение государственной границы Украины и выступления в оккупированных Крыму и Донбассе.

А в марте 2018 года Александр Буйнов получил запрет на въезд в Украину, попав в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред