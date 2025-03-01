Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Грозят годы тюрьмы: Буйнова могут посадить за ДТП

Алена Кюпели
1 марта 2025, 15:41
108
Александр Буйнов, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и сбил пенсионерку на пешеходном переходе, может сесть в тюрьму.
Александр Буйнов
Александр Буйнов / коллаж: главред, фото: t.me/buinovofficial

Кратко:

  • Какую ответственность за ДТП понесет Буйнов
  • Сколько лет тюрьмы ему грозит

Российский певец Александр Буйнов, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и сбил пенсионерку на пешеходном переходе, может сесть в тюрьму.

Как написало пропагандистское издание МК.ру, как рассказала адвокат Мария Лосева, шансы артиста избежать ответственности минимальны.

видео дня

"В данной ситуации Буйнов, исходя из буквы закона, вряд ли сможет договориться с пострадавшей полюбовно. Поскольку им все-таки было совершено преступление, предусмотренное статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации", — отметила Мария Лосева.

Что касается наказания по данной статье, то Буйнову грозит лишение свободы до 2 лет. "Но я думаю, что у него большие шансы остаться на свободе, конечно, если он сделает всё правильно, если ему грамотно посоветует адвокат: что и как нужно сделать и в какой момент. Думаю, что Буйнов останется на свободе", - продолжает адвокат.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее стало известно о том, что путинист Буйнов сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. По последним данным, пенсионерке стало хуже и ее состояние стало тяжелее.

Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Буйнов

Александр Николаевич Буйнов — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004). Член партии "Единая Россия".
Буйнов попал в базу данных украинского центра "Миротворец" за поддержку агрессии России против Украины, незаконное пересечение государственной границы Украины и выступления в оккупированных Крыму и Донбассе.
А в марте 2018 года Александр Буйнов получил запрет на въезд в Украину, попав в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Буйнов новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Заместитель командира назвал самую большую угрозу для Украины, кроме России

Заместитель командира назвал самую большую угрозу для Украины, кроме России

16:17Украина
На Киев будут давить: Bloomberg пишет, что США не остановят попытки прекратить войну

На Киев будут давить: Bloomberg пишет, что США не остановят попытки прекратить войну

15:52Украина
Сколько месяцев Украина сможет воевать без помощи США - FT

Сколько месяцев Украина сможет воевать без помощи США - FT

15:12Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Украина не вернется к боевым действиям": Трамп сделал важные заявления

"Украина не вернется к боевым действиям": Трамп сделал важные заявления

Переход на летнее время 2025 - будем ли переводить часы

Переход на летнее время 2025 - будем ли переводить часы

Слушает и передает данные: 4 признака, что за вами шпионит телефон

Слушает и передает данные: 4 признака, что за вами шпионит телефон

Цены в Украине стремительно взлетят: нардеп прогнозирует инфляцию до 40%

Цены в Украине стремительно взлетят: нардеп прогнозирует инфляцию до 40%

"Мылся один раз в три года": Бари Алибасов рассказал о жуткой вони от Юрия Лозы

"Мылся один раз в три года": Бари Алибасов рассказал о жуткой вони от Юрия Лозы

Последние новости

16:39

Оккупант "взлетел в воздух": в ГУР сообщили о мощном взрыве в Мариуполе

16:33

Страны Балтии "очень недовольны", что Британия оставила их за бортом - Sky News

16:17

Заместитель командира назвал самую большую угрозу для Украины, кроме России

15:53

Цифры уменьшаются: в DeepState сказали, сколько территории оккупировала РФ

15:52

На Киев будут давить: Bloomberg пишет, что США не остановят попытки прекратить войну

Скандальная встреча Зеленского и Трампа в США: все подробностиСкандальная встреча Зеленского и Трампа в США: все подробности
15:41

Грозят годы тюрьмы: Буйнова могут посадить за ДТП

15:32

Фермеры призывают посыпать сады перцем чили в марте: неожиданная причина

15:12

Сколько месяцев Украина сможет воевать без помощи США - FT

14:46

Ждут "сложные переговоры": самолет Зеленского приземлился в Лондоне

Реклама
14:42

Почему весной белят стволы деревьев: садовод назвал 4 причиныВидео

14:35

Кто разбил вазу: только "настоящие детективы" найдут ответ за 5 секунд

14:31

После пластики: Королева вывела в свет невестку и показала, что с ней сделали

14:16

Гороскоп на март 2025 для Дев: чего ждать в любви, финансах и на работеВидео

14:15

В США пригрозили военными действиями: Пентагон рассматривает силовой сценарий

14:00

Оккупанты пошли ва-банк на важном направлении: что задумал враг

13:31

Армия РФ разрушила позиции ВСУ на важном направлении - ОСУВ "Хортица"

13:14

После напряженной дискуссии в США: в ЦПД анонсировали срочные шаги

12:28

"Дальше будет еще теплее": синоптик предупредила об изменениях в погоде

12:27

Гороскоп на март 2025 для Близнецов: чем удивит первый месяц весныВидео

12:05

ВСУ ударили по аэродрому в Крыму: потери россиян на полуострове впечатляют

Реклама
12:00

Украина способна обойтись без помощи США, а Трампа и Штаты без нее ждет фиаско – КоваленкоВидео

11:54

Цена стремительно "летит" вниз: в Украине дешевеет любимый овощ

11:51

Путин может использовать конфликт Зеленского и Трампа как козырь - WSJ

11:05

Гороскоп на март 2025: Тельцов ждут события, которые невозможно избежатьВидео

10:58

"Негде жить": пострадавший рассказал рассказал об ударах БпЛА по Харькову

10:23

Украину атаковали полторы сотни дронов, пострадали 4 области: все деталиФото

10:21

Джастин Тимберлейк отменил концерт за несколько минут до его начала

10:00

Россия не рискнет атаковать британских военных: Гетьман - о миротворцах НАТО в Украине

09:55

В Белом доме сделали громкое заявление о военной помощи Украине

09:48

"Месяц будет просто вау!": гороскоп на март 2025 для ОвновВидео

09:20

Гороскоп на завтра 2 марта: Близнецам - впечатляющий день, Рыбам - отдых

09:17

"Зеленский должен попросить прощения": в Белом доме разразились новым заявлением

08:48

После перепалки в Белом доме: премьер Британии поговорил с Зеленским и Трампом

07:49

Горело медучреждение после попадания дрона: оккупанты массированно атаковали ХарьковФото

07:10

Где три различия между котами: только остроглазые гении угадают за 25 секунд

05:30

Три счастливых дня в марте для каждого знака: астрологи озвучили даты

05:05

Можно ли говорить "доктор" на врача: учительница развеяла все сомненияВидео

04:30

Водителей призвали хранить кофейную гущу в авто: в чем причина

03:30

"Просто мафиози": эксперт о неадекватных требованиях Орбана и Фицо к УкраинеВидео

03:00

"Мылся один раз в три года": Бари Алибасов рассказал о жуткой вони от Юрия Лозы

Реклама
02:30

Веселый и сложный тест на IQ: нужно найти 5 лимонов среди цыплят за 5 секунд

01:34

"Это без нас": Зеленский назвал причину перепалки с Вэнсом и Трампом

01:17

Зеленский отказался возвращаться в Белый дом к Трампу: интервью Fox News

01:15

Лидерство в крови: 5 знаков Зодиака, которые обладают качествами руководителя

01:02

Трамп после скандала ответил, готов ли к новым переговорам с Зеленским

00:43

Европейская страна стала на сторону Трампа в скандале с Зеленским

00:39

Трамп может прекратить всю военную помощь Украине - СМИ

28 февраля, пятница
23:32

Карта Deep State онлайн за 28 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

23:26

Трамп и Вэнс объявили, что они на стороне России - Болтон

23:02

"Стыдно за такое поведение": мировые лидеры массово реагируют на ссору Зеленского и ТрампаФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять