Иракли Макацария показал кудрявого сына-красавчика

Грузинский бизнесмен Макацария является папой двух прекрасных малышей.

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Иракли Макацария с сыном Гией / Коллаж Главред, фото instagram.com/maqatsa

Кратко:

Как выглядит сын Иракли Макацария

Гия - милый кудрявый малыш

Грузинский бизнесмен, которого украинцы знают по шоу "Холостяк", Иракли Макацария, который совсем недавно показал, как выглядит его старший сын Георгий, поделился милыми фотографиями.

На своей странице в Instagram, он выложил фото своего кудрявого малыша Гии.

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Сын Макацария носит роскошные кудри / Фото Instagram/ maqatsa

Малыш растет очень похожим на маму и выглядит очень позитивным и солнечным. У него роскошная копна волос, а также красивенные кудри.

Как выглядит сын Иракли Макацирия / instagram.com/maqatsa

Видно, что Гия Макацария растет в любви и гармонии со своей семьей.

Как выглядит сын Иракли Макацирия / instagram.com/maqatsa

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Напомним, как сообщал Главред, ранее грузинский бизнесмен Иракли Макацария поделился на своей странице в Instagram необычным видео. На нем под фортепиано поет его беременная жена Лиза Чичуа. "Я люблю тебя больше всего на свете", - прокомментировал фото на грузинском языке уже не холостяк Макацария.

А также ранее в сети появилась информация о том, что Иракли Макацария и его жена Лиза стали родителями. 21-летняя супруга коммерсанта Лиза Чичуа в пятницу, 2 июня, родила ему сына. Также Макацария не стал томить фанатов и рассказал, что младенца было решено назвать Георгием.

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Кто такой Иракли Макацария Иракли Макацария родился 24 марта 1985 года. Вырос будущий герой светской хроники в очаровательном грузинском городе Батуми. Уже более 15 лет Иракли проживает в Тбилиси, однако часто бывает в разъездах по работе. Много времени проводит в Украине. Он был участником украинского шоу "Холостяк".

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