"Изгородь в три этажа": как живет Алла Пугачева на Кипре

Вы узнаете:
- Житель Кипра рассказал о роскошной жизни Аллы Пугачевой
- Певица не отказывает себе ни в чем
Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, еще в 2022 году уехала с семьей жить в Израиль, но часто бывает и на Кипре, где у нее есть собственная вилла.
Как рассказал житель Кипра российским пропагандистским СМИ, вилла Примадонны хорошо охраняется и находится на самом побережье. Также он подчеркнул, что певица и ее муж Максим Галкин ни в чем себе не отказывают.
"Зеленая изгородь в три этажа, камеры через каждые десять метров. Я вожу дочь на танцы и проезжаю мимо этой виллы. Помню, едем как-то там, а улицы все в поворотах, так что особенно не разгонишься, видим машину. А в ней Галкин на переднем сидении рядом с водителем. А сзади Rolls-Royce с затонированными стеклами", - сказал житель Кипра Андрей.
Мужчина подчеркнул, что местные жители не особо интересуются жизнью Пугачевой, ведь у них есть свои проблемы.
"До Пугачевой киприотам нет никакого дела", - подытожил собеседник росСМИ.
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Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.
А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.
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Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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