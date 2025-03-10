"Приятно осознавать": Алла Пугачева мощно прошлась по российской журналистке

Кратко:
- Алла Пугачева опубликовала новый пост
- Певица с юмором прокомментировала ситуацию с журналисткой
Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта жить в Израиль, опубликовала новый пост.
На своей странице в соцсетях Пугачева показала скриншоты с видео, которое сняла российская пропагандистка, когда певица была на отдыхе в Лимассоле.
На кадрах Примадонна не хотела общаться с журналисткой, а большинство росСМИ назвали артистку хамкой и другими неприятными словами. Пугачева же высмеяла навязчивую пропагандистку.
"Благодарю за милую фотосессию в порту Лимассол. Приятно осознавать, что и в 75 без макияжа можно выглядеть мило, свежо и молодо", – отметила Алла Борисовна.
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Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.
А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.
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Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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