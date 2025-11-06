Как выглядит Рианна после третьих родов: первое публичное появление

Рианна появилась на публичном мероприятии с Рокки.

Рианна впервые вышла на публику / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Легендарная барбадосская певица Рианна появилась на публике впервые после рождения своего третьего ребенка от бойфренда Рокки.

Рианна родила менее двух месяцев назад, и появилась на красной дорожке церемонии вручения премии CFDA (Совета модельеров Америки), которая прошла в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Ее партнер, 37-летний A$AP Rocky, впервые появился на красной дорожке вместе с супругами после рождения их третьего ребенка и первой дочери Роки Айриш Майерс 13 сентября.

Рианна недавно стала мамой / ua.depositphotos.com

Рианна появилась в платье Alaïa на церемонии вручения премии CFDA. Она надела чёрный тренчкот длиной до щиколотки с интересным асимметричным вырезом на одной ноге поверх чёрной рубашки в тон и добавила изюминку своему образу, заправив белые брюки в туфли на каблуках.

Рианна теперь многодетная мать / ua.depositphotos.com

Волосы Рианны были гладко зачёсаны назад, а густая косая челка дополнена эффектным серебряным каффом.

Ранее стало известно о том, что на исторической церемонии Met Gala с множеством новостных моментов Рианна и A$AP Rocky снова затмили всех.

Ранее Главред писал о том, что Рианна пришла в суд, чтобы поддержать своего партнера и отца своих детей, A$AP Rocky. Она прибыла вместе со своими детьми, которых она родила от подсудимого.

О персоне: Рианна Рианна - популярная барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. По информации Википедии, Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Обладательница 9 "Грэмми".

