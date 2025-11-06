Как выглядит Рианна после третьих родов: первое публичное появление

Кратко:
- Как сейчас выглядит Рианна
- Какое мероприятие она посетила
Легендарная барбадосская певица Рианна появилась на публике впервые после рождения своего третьего ребенка от бойфренда Рокки.
Рианна родила менее двух месяцев назад, и появилась на красной дорожке церемонии вручения премии CFDA (Совета модельеров Америки), которая прошла в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.
Ее партнер, 37-летний A$AP Rocky, впервые появился на красной дорожке вместе с супругами после рождения их третьего ребенка и первой дочери Роки Айриш Майерс 13 сентября.
Посмотреть фото счастливой парочки можно тут
Рианна появилась в платье Alaïa на церемонии вручения премии CFDA. Она надела чёрный тренчкот длиной до щиколотки с интересным асимметричным вырезом на одной ноге поверх чёрной рубашки в тон и добавила изюминку своему образу, заправив белые брюки в туфли на каблуках.
Волосы Рианны были гладко зачёсаны назад, а густая косая челка дополнена эффектным серебряным каффом.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее стало известно о том, что на исторической церемонии Met Gala с множеством новостных моментов Рианна и A$AP Rocky снова затмили всех.
Ранее Главред писал о том, что Рианна пришла в суд, чтобы поддержать своего партнера и отца своих детей, A$AP Rocky. Она прибыла вместе со своими детьми, которых она родила от подсудимого.
Вас также может заинтересовать:
- СМИ сообщили причину смерти отца Рианны
- После двух мальчиков: партнер Рианны случайно назвал пол их третьего ребенка
- Милое фото: Рианна стала мамой в третий раз и рассекретила пол и имя ребенка
О персоне: Рианна
Рианна - популярная барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. По информации Википедии, Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Обладательница 9 "Грэмми".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред