Меган Маркл в бешенстве из-за свадьбы Безоса: что случилось

Кратко:
- Почему Меган Маркл сильно расстроена
- Что говорят люди, знакомые с ситуацией
Меган Маркл возмущена, что ее не пригласили на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Это потому, что, похоже, ее не пригласили на свадьбу года.
Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл провели время с Джеффом Безосом и Лорен Санчес в 2024 году, этого оказалось недостаточно, чтобы укрепить отношения между двумя парами, пишет celebratingthesoaps.com.
Для герцогини Сассекской это абсолютно разрушительно. Она надеялась, что к настоящему времени сможет подняться на уровень круга знаменитостей, в который она надеялась попасть, но этого не произошло.
Вместо этого она в основном была изгоем среди знаменитостей Голливуда, которые не хотят иметь с ней ничего общего.
Издание также пишет, что в течение многих лет Меган Маркл отчаянно хотела быть в "своей" толпе, но каждый раз, когда она пыталась пробиться туда, ее выталкивали по той или иной причине.
До сих пор сама герцогиня Сассекская не давала никаких комментариев по этому поводу, хотя на данный момент очевидно, что что-то будет сказано.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.
Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.
Вас также может заинтересовать:
- Герцоги отжигают: Меган Маркл показала дикие танцы с принцем Гарри в палате роддома
- "Самый любимый парень": Меган Маркл показала редкие кадры с принцем Гарри и детьми
- Пляжный люкс: Меган Маркл у океана выгуляла лук за 270 тыс. грн
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред