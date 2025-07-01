Меган Маркл в бешенстве из-за свадьбы Безоса: что случилось

Меган Маркл, по слухам, сильно переживает из-за "свадьбы века".

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Меган Маркл обиделась/ коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/meghan

Кратко:

Почему Меган Маркл сильно расстроена

Что говорят люди, знакомые с ситуацией

Меган Маркл возмущена, что ее не пригласили на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Это потому, что, похоже, ее не пригласили на свадьбу года.

Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл провели время с Джеффом Безосом и Лорен Санчес в 2024 году, этого оказалось недостаточно, чтобы укрепить отношения между двумя парами, пишет celebratingthesoaps.com.

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Для герцогини Сассекской это абсолютно разрушительно. Она надеялась, что к настоящему времени сможет подняться на уровень круга знаменитостей, в который она надеялась попасть, но этого не произошло.

Меган Маркл, принц Гарри / ua.depositphotos.com

Вместо этого она в основном была изгоем среди знаменитостей Голливуда, которые не хотят иметь с ней ничего общего.

Издание также пишет, что в течение многих лет Меган Маркл отчаянно хотела быть в "своей" толпе, но каждый раз, когда она пыталась пробиться туда, ее выталкивали по той или иной причине.

Меган Маркл / Скриншот YouTube

До сих пор сама герцогиня Сассекская не давала никаких комментариев по этому поводу, хотя на данный момент очевидно, что что-то будет сказано.

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Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

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