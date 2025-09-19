Укр
"Мини Алла и Макс": как поменялись дети Пугачевой и Галкина

Элина Чигис
19 сентября 2025, 11:17
Двойняшки отметили особый праздник.
Максим Галкин, Алла Пугачева
Праздник в семье Галкина и Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

  • Сколько лет детям Галкина и Пугачевой
  • Как они поменялись

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, поделился фотографиями своих детей Гарри и Лизы.

Как оказалось, дети отметили 12-летие, поэтому звездный отец решил показать, как выросли его наследники.

На первом фото дети юмориста и Аллы Пугачевой позировали в стильных нарядах во время недавней фотосессии, а на следующих Максим показал снимки, когда двойняшки были еще маленькими.

Гарри и Лиза Галкины
Гарри и Лиза Галкины / фото: скрин instagram.com, Максим Галкин

Подписчики Галкина остались в восторге от фотографий детей и написали множество комплиментов в комментариях.

"Галчата-Пугачата любимые";

"Мини Алла и Макс";

"Какие же они прекрасные", - отметили фанаты.

Гарри и Лиза Галкины
Гарри и Лиза Галкины / фото: instagram.com, Максим Галкин

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Напомним, Гарри и Лиза родились в 2013 году, Пугачева и Галкин обращались к услугам суррогатной матери, кстати, пара говорит об этом открыто. В 2022 году звездное семейство покинуло страну-террориста РФ и переехали жить в Израиль, а юмориста признали иноагентом в России из-за его высказываний о политике Кремля и вторжении в Украину.

Максим Галкин
Максим Галкин / инфографика: Главред

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

