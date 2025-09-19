"Мини Алла и Макс": как поменялись дети Пугачевой и Галкина

Кратко:
- Сколько лет детям Галкина и Пугачевой
- Как они поменялись
Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, поделился фотографиями своих детей Гарри и Лизы.
Как оказалось, дети отметили 12-летие, поэтому звездный отец решил показать, как выросли его наследники.
На первом фото дети юмориста и Аллы Пугачевой позировали в стильных нарядах во время недавней фотосессии, а на следующих Максим показал снимки, когда двойняшки были еще маленькими.
Подписчики Галкина остались в восторге от фотографий детей и написали множество комплиментов в комментариях.
"Галчата-Пугачата любимые";
"Мини Алла и Макс";
"Какие же они прекрасные", - отметили фанаты.
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой
Напомним, Гарри и Лиза родились в 2013 году, Пугачева и Галкин обращались к услугам суррогатной матери, кстати, пара говорит об этом открыто. В 2022 году звездное семейство покинуло страну-террориста РФ и переехали жить в Израиль, а юмориста признали иноагентом в России из-за его высказываний о политике Кремля и вторжении в Украину.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
