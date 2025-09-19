"Мини Алла и Макс": как поменялись дети Пугачевой и Галкина

Двойняшки отметили особый праздник.

https://glavred.info/starnews/mini-alla-i-maks-kak-pomenyalis-deti-pugachevoy-i-galkina-10699451.html Ссылка скопирована

Праздник в семье Галкина и Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Сколько лет детям Галкина и Пугачевой

Как они поменялись

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, поделился фотографиями своих детей Гарри и Лизы.

Как оказалось, дети отметили 12-летие, поэтому звездный отец решил показать, как выросли его наследники.

видео дня

На первом фото дети юмориста и Аллы Пугачевой позировали в стильных нарядах во время недавней фотосессии, а на следующих Максим показал снимки, когда двойняшки были еще маленькими.

Гарри и Лиза Галкины / фото: скрин instagram.com, Максим Галкин

Подписчики Галкина остались в восторге от фотографий детей и написали множество комплиментов в комментариях.

"Галчата-Пугачата любимые";

"Мини Алла и Макс";

"Какие же они прекрасные", - отметили фанаты.

Гарри и Лиза Галкины / фото: instagram.com, Максим Галкин

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Напомним, Гарри и Лиза родились в 2013 году, Пугачева и Галкин обращались к услугам суррогатной матери, кстати, пара говорит об этом открыто. В 2022 году звездное семейство покинуло страну-террориста РФ и переехали жить в Израиль, а юмориста признали иноагентом в России из-за его высказываний о политике Кремля и вторжении в Украину.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певец Dibrova рассказал, что думает о Олеге Виннике, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.

А также Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода с военнослужащим Андреем Фединчиком. Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред