Молодой певец раскритиковал Тину Кароль: "Она не музыкант"

В феврале 2024 года молодой украинский исполнитель Drevo (настоящее имя - Максим Деревянчук) принял участие в Национальном отборе на Евровидение-2024 от Украины. Артист вышел в финал с песней "Endless chain", где занял 9 место.
В сентябре 2024 года Супільне Мовлення сообщает, что музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2025 от Украины вместо музыканта Дмитрия Шурова, который занимал этот пост последние несколько лет, будет украинская певица Тина Кароль.
Такое решение организаторов возмутило Деревянчука. В недавнем комментарии для М1 он заявил, что недоволен подобным выбором.
"Я немножечко, знаете, расстроился, но ничего – Тина Кароль так Тина Кароль", - высказался Drevo. Свою позицию артист мотивировал тем, что Тина Кароль, по его мнению, больше исполнитель, чем музыкант. Шуров же - композитор, который, к тому же, уже имеет продюсерский опыт работы с Евровидением.
"Она не музыкант. Дмитрий Шуров – музыкант, а она – нет. У нее же не все песни в ее авторстве. Если я не ошибаюсь, у Тины Кароль sound-продюсеры всегда были", - рассуждает Деревянчук.
Кто такая Тина Кароль?
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
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