На своей волне: сенатор-демократ пришел на инаугурацию Трампа в худи и шортах

Краткое содержание:
- Сенатор Пенсильвании Джон Феттерман остался верен своему стилю при выборе наряда на инаугурацию
- Образ политика спровоцировал споры в социальных сетях
Наряд первой леди США Мелании Трамп на инаугурации ее мужа, 47-го президента Дональда Трампа, вызвал бурю обсуждений в Сети: кому-то он показался мрачным и траурным, кому-то - безупречно подобранным. Из-за большого внимания к Мелании не многие обратили внимание, в каком виде на церемонию прибыл Джон Феттерман - сенатор штата Пенсильвания и демократ.
На фоне официальных костюмов и сдержанных нарядов политик очень выделялся - он был единственным гостем, который пришел на инаугурацию в спортивной одежде.
Феттерман надел черное худи с белыми надписями на рукавах, серые шорты до колена и кроссовки. На нем было верхней одежды, несмотря на мороз из-за которого всю церемонию пришлось перенести с улицы в помещение.
"Праздничный" наряд Феттермана собрал противоречивые отзывы: некоторые хвалят его за верность себе и непринужденность, иным такое стилистическое решение кажется не уместным. "Приятно видеть, что Феттерман прервал занятия пилатесом, чтобы присутствовать на инаугурации", "Если и стоит наряжаться на работу, то только сегодня", "Вот что один из моих друзей носит в бар каждые выходные", "Вау. Повзрослей, Феттерман. Будь мужчиной. Будь взрослым", "Раньше Феттерман был для меня занозой в боку, но теперь он оказался невероятно понятным", "Он тот, кто он есть. Настоящий. Ничего фальшивого. Он сам по себе. И с каждым разом он нравится мне все больше и больше", "Я сторонник комфорта. Однако мне было бы некомфортно полностью выставлять себя напоказ. Есть время, когда нужно немного больше думать, и Феттерман упустил этот момент", - пишут пользователи Х.
Senator John Fetterman shows up to Trump's inauguration in gym shorts and a Carhartt sweatshirt.— Collin Rugg (@CollinRugg) January 20, 2025
Wild.pic.twitter.com/1iwyqhaZfH
Как сообщает New York Post, подобный стиль одежды является характерной чертой для сенатора Феттермана. Темные худи и шорты (реже - джинсы) он меняет на костюм и галстук предельно редко. В своем привычном наряде он может явиться и в Капитолий, и на званый ужин, и на прочие официальные мероприятия. Исключение для него составляют заседания Сената, где он председательствует.
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Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.
По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
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