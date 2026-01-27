"Наехала София Михайловна": Ротару спасла карьеру известного певца

Вы узнаете:
- За что Иво Бобул благодарен Софии Ротару
- Как она помогла ему в начале карьеры
Известный украинский певец Иво Бобул рассказал о неожиданной помощи Софии Ротару в начале своей карьеры. В интервью Дмитрию Гордону артист вспомнил ситуацию, которая произошла на певческом конкурсе в Ялте.
"Я ей очень благодарен. Всю жизнь буду говорить ей спасибо за то, что она сделала один хороший жест в мою сторону на конкурсе в Ялте", — высказался артист.
Во время конкурса легендарная певица лично поддержала молодого исполнителя и похвалила выбор репертуара.
"Я смотрю — идет София Михайловна с Кобзоном и говорит: "Давай подойдем к твоему земляку". Они подошли и сказали: "Иво, ты не переживай, все нормально. Только надень другой костюм", — рассказал певец.
После того как участники узнали результаты конкурса, имя Бобула так и не прозвучало среди призеров. Он признался, что если бы не получил признания в тот день, мог закончить карьеру певца. Однако София Ротару отстояла его перед другими членами жюри.
"Вдруг выходит Фрадкин и говорит: "Ну тут спорно, на меня наехала София Михайловна и Кобзон, что тут остался еще один человек, поющий, из Буковины, как же ему не дать (призовое место — прим. ред.) Вот мы решили разделить третье место", — вспомнил Бобул.
О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
