"Наплевав": путинистов Валерию и Пригожина жестко развели в РФ

Иосиф Пригожин негодует от ситуации.

Иосиф Пригожин и Валерия - обман / коллаж: Главред, фото: t.me, Валерия

Кратко:

Пригожина и Валерию обманули

Как это произошло

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказал, что он со своей женой Валерией стали жертвами обмана.

Как рассказал путинист пропагандистским росСМИ, обманул их исполнитель под псевдонимом Сакура.

Оказалось, в Москве прошло мероприятие, куда знаменитостей приглашали от имени Пригожина и Валерии, но их самих там не было, им даже не отправили пригласительные.

Путинист Пригожин постоянно восхваляет свою жену / фото: t.me, Иосиф Пригожин

"Мы ничего не знали. Мы были бы не против, если бы с нами хотя бы как минимум согласовали бы и поставили бы нас в известность… Люди, наплевав на договоренности, мои добрые намерения, взяли и организовали презентацию, даже пригласили артистов, используя наши имена, не поставив нас в известность. Конечно, делать подобные вещи недопустимо. Это просто фу история! Я категорический противник обманов каких-либо", — сказал путинист.

Иосиф Пригожин все время сидит в телефоне / фото: t.me, Валерия

Отметим, как сообщал Главред, ранее Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.

А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.

О персоне: Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".

В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.

В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

