Нашел новое: Владимир Пресняков впервые прокомментировал развод сына

Сын российского певца Владимира Преснякова, который поддерживает вторжение страны-агрессора России в Украину, Никита, сильно переживает из-за развода со своей женой - Аленой Красновой.
Об этом рассказал его отец-путинист Владимир, которого цитируют российские пропагандисты. "Наверное, вы сами знаете, как у него дела. Он сейчас на новом этапе, у него сейчас очень классное состояние, потому что он ищет что-то новое и уже нашел. Естественно, я его поддерживаю — я его отец, он мой сын и мой друг", — сказал Владимир Пресняков во время беседы с журналистами на музыкальном конкурсе.
Подольская, жена Преснякова, подтвердила, что Никите просто нужно время, чтобы осознать все и восстановиться. "Мне кажется, он переживает, но не подает вида", — коротко ответила жена путиниста.
Напомним, Главред писал, что накануне Владимир Пресняков признался в нежных чувствах к другой женщине. В собственных соцсетях он выложил фото с женщиной и написал к ней теплое обращение.
Ранее Владимир Пресняков также заявлял, что ему надоели новости о проблемах в браке его сына, поскольку у них все хорошо. Также он раскрыл детали относительно их места пребывания.
Никита Пресняков
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
