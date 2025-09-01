Наталья Могилевская показала старшую дочь: "Нежная и прекрасная"

Вкратце:
- Наталья Могилевская рассказала о новом этапе в жизни Мишель
- Артистка показала редкий снимок со старшей дочерью
Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская вместе со своим возлюбленным Валентином воспитывает двоих дочерей - 13-летнюю Мишель и пятилетнюю Софию. Артистка оберегает своих детей, отмечая, что они сами заявят о себе, когда будут к этому готовы.
Сегодня, первого сентября, Мишель отправилась на учебу в лицей, где будет получать профессию. Об этом звездная мама рассказала в своем блоге в Instagram.
Также Наталья опубликовала редкое фото со старшей дочерью - в кадре она и Мишель позируют в парных нарядах. Могилевская нежно обнимает девочку, которая крепко прижалась к ее груди.
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
