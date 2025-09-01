Наталья Могилевская показала старшую дочь: "Нежная и прекрасная"

Семья Могилевской приняла важное решение.

Наталья Могилевская дети - как выглядит старшая дочь Натальи Могилевской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская рассказала о новом этапе в жизни Мишель

Артистка показала редкий снимок со старшей дочерью

Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская вместе со своим возлюбленным Валентином воспитывает двоих дочерей - 13-летнюю Мишель и пятилетнюю Софию. Артистка оберегает своих детей, отмечая, что они сами заявят о себе, когда будут к этому готовы.

Сегодня, первого сентября, Мишель отправилась на учебу в лицей, где будет получать профессию. Об этом звездная мама рассказала в своем блоге в Instagram.

Также Наталья опубликовала редкое фото со старшей дочерью - в кадре она и Мишель позируют в парных нарядах. Могилевская нежно обнимает девочку, которая крепко прижалась к ее груди.

Наталья Могилевская дети - как выглядит старшая дочь Натальи Могилевской / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

