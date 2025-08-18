Наталья Могилевская впервые показала лицо младшей дочери - детали

Вы узнаете:
- Наталья Могилевская прогулялась с дочерью
- Как она выглядит
Украинская известная певица Наталья Могилевская наконец-то показала лицо своей младшей дочери Софии.
На своей странице в соцсетях Могилевская редко показывает приемных дочерей Софию и Мишель, оберегая их от публичности, но лицо 6-летней Софии все же попало в кадр.
Певица решила показать, как проходит утро и вышла с дочерью на прогулку. София была одета в милый розовый костюм и ехала на велосипеде.
Смотрите видео, в котором Могилевская показала младшую дочь:
Отец Натальи Могилевской
Недавно певица показала архивное фото своего отца, который погиб в 1994 году в автокатастрофе, и немножко рассказала о нем.
"Спасибо тебе, папа, за живой пример силы, смелости, благородства, юмора и невероятной, тонкой, глубокой мудрости. Спасибо тебе за силу нашего рода. Ты в моем сердце всегда, как и мое безграничное уважение и благодарность тебе", - написала Могилевская.
Поклонники остались в восторге от фото и подчеркнули, что Наталья очень похожа на своего отца.
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
