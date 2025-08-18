Укр
Наталья Могилевская впервые показала лицо младшей дочери - детали

Элина Чигис
18 августа 2025, 09:46
Наталья Могилевская восхитила поклонников семейным контентом.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

  • Наталья Могилевская прогулялась с дочерью
  • Как она выглядит

Украинская известная певица Наталья Могилевская наконец-то показала лицо своей младшей дочери Софии.

На своей странице в соцсетях Могилевская редко показывает приемных дочерей Софию и Мишель, оберегая их от публичности, но лицо 6-летней Софии все же попало в кадр.

Певица решила показать, как проходит утро и вышла с дочерью на прогулку. София была одета в милый розовый костюм и ехала на велосипеде.

Смотрите видео, в котором Могилевская показала младшую дочь:

Младшая дочь Натальи Могилевской
Младшая дочь Натальи Могилевской / фото: скрин t.me/stars_ua_gl
Наталья Могилевская с дочерями
Наталья Могилевская с дочерями / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Отец Натальи Могилевской

Недавно певица показала архивное фото своего отца, который погиб в 1994 году в автокатастрофе, и немножко рассказала о нем.

"Спасибо тебе, папа, за живой пример силы, смелости, благородства, юмора и невероятной, тонкой, глубокой мудрости. Спасибо тебе за силу нашего рода. Ты в моем сердце всегда, как и мое безграничное уважение и благодарность тебе", - написала Могилевская.

Поклонники остались в восторге от фото и подчеркнули, что Наталья очень похожа на своего отца.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

