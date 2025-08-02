Кратко:
- Киркорова заметили возле клиники в плачевном состоянии
- Какая помощь нужна путинисту
В террористической России, которая напала на мирную Украину, продолжают обсуждать состояние путиниста и украинофоба Филиппа Киркорова, который пропал с радаров пропагандистских СМИ на фоне ухудшения состояния здоровья.
Как пишут росСМИ, повсеместно в сети появляются видео, где Киркоров не может передвигаться без посторонней помощи и выглядит немощным. Более того, Киркоров даже самостоятельно сесть в машину - ему требуется помощь. Недавно его засняли, как он выходил из клиники и пользовался помощью медицинского работника.
По словам врача из РФ Андрея Кондрахина, у Киркорова могло случиться осложнение на ноги и мышцы. Он также добавляет, что у путиниста могли начаться изменения мышечного аппарата, что обычно связано с возрастом или болезнью.
"Сахарный диабет дает нарушение кровообращения в мышцах. У страдающих диабетом людей очень болят ноги. Им тяжело стоять и ходить. Тем более он всю жизнь на сцене. Еще может быть варикоз нижних конечностей. Организму сложно справляться с нагрузкой", - говорит он.
Что известно о болезни Киркорова
Неприятности со здоровьем у Киркорова появились во время одного концерта. Используя пиротехнику во время своего концерта, Киркоров заработал серьезный ожог руки. С тех пор он частично пропал с радаров СМИ, сильно похудел и ходил с перебинтованной рукой.
Тогда в СМИ то и дело появлялись слухи о том, что Киркоров серьезно болен и находится в тяжелом состоянии в больнице. Более того, некоторые СМИ даже писали о том, что путинисту могут ампутировать руку, ведь она не заживала на фоне диабета.
Позже, Киркоров таки стал появляться на публичных мероприятиях, но выглядел он при этом неважно и был явно не здоров. На одном из корпоративов он слабо пел свой популярный хит "Дива".
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Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запретна въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
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О персоне: Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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