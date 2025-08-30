Укр
"Неправильный выбор": Королева поставила точку в отношениях с невесткой

Элина Чигис
30 августа 2025, 16:52
Наташа Королева не пренебрегает невесткой.
Наташа Королева
Наташа Королева - дружба с невесткой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Вы узнаете:

  • Наташа Королева помирилась с Мелиссой
  • Что она говорит о ней

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но предала родную страну и развлекает россиян, сказала, что уважает выбор сына и состоит в дружеских отношениях с невесткой.

Как сообщают росСМИ, Королева дружит с Мелиссой Глушко.

"Я уважаю его выбор и считаю, что даже если этот выбор, может быть, и неправильный, но это его выбор", — отметила предательница.

Наташа Королева продолжает выступать в РФ
Наташа Королева продолжает выступать в РФ / фото: instagram.com, Наташа Королева

Также сблизиться с Мелиссой ей помогло общее увлечение домашними делами. Невестка певицы часто готовит для гостей свои блюда и печет вкусное песочное печенье.

Наташа Королева старается брать невестку с собой на светские мероприятия и налаживает с ней общение.

Наташа Королева
Наташа Королева / фото: скрин instagram.com, Наташа Королева

Скандал Наташи Королевой с невесткой

Напомним, недавно появились слухи о том, что Королева разругалась с женой сына Архипа, после чего Мелисса увезла мужа из Москвы. Все же предательнице удалось наладить отношения с невесткой. Раньше предательница публично показывала, как хорошо она относиться к Мелиссе и даже ездила с молодой семьей на отдых, но оказалось не все так гладко.

"Ссора обычная, бытовая, но Мелисса психанула и увезла Архипа отдыхать показательно. Сказала, мол, обойдутся без Наташкиных денег", - заявил источник росСМИ.

О персоне: Наташа Королева

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

