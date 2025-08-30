"Неправильный выбор": Королева поставила точку в отношениях с невесткой

Вы узнаете:
- Наташа Королева помирилась с Мелиссой
- Что она говорит о ней
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но предала родную страну и развлекает россиян, сказала, что уважает выбор сына и состоит в дружеских отношениях с невесткой.
Как сообщают росСМИ, Королева дружит с Мелиссой Глушко.
"Я уважаю его выбор и считаю, что даже если этот выбор, может быть, и неправильный, но это его выбор", — отметила предательница.
Также сблизиться с Мелиссой ей помогло общее увлечение домашними делами. Невестка певицы часто готовит для гостей свои блюда и печет вкусное песочное печенье.
Наташа Королева старается брать невестку с собой на светские мероприятия и налаживает с ней общение.
Скандал Наташи Королевой с невесткой
Напомним, недавно появились слухи о том, что Королева разругалась с женой сына Архипа, после чего Мелисса увезла мужа из Москвы. Все же предательнице удалось наладить отношения с невесткой. Раньше предательница публично показывала, как хорошо она относиться к Мелиссе и даже ездила с молодой семьей на отдых, но оказалось не все так гладко.
"Ссора обычная, бытовая, но Мелисса психанула и увезла Архипа отдыхать показательно. Сказала, мол, обойдутся без Наташкиных денег", - заявил источник росСМИ.
О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
