Новый шаг: Кучеренко с чемоданом показалась в компании мужчин

Алена Кюпели
25 сентября 2025, 09:59
82
Александра Кучеренко отправилась на вокзал с Юрием Горбуновым.
Александра Кучеренко
Александра Кучеренко сообщила о переманах/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Кратко:

  • Каким новым шагом удивила Кучеренко
  • С кем она отправилась на вокзал

Модель и телеведущая Александра Кучеренко, которая ранее развелась с популярным телеведущим Дмитрием Комаровым, заинтриговала своей поездкой.

На своей странице в Instagram, она поделилась красивым фото, где сообщила о переменах в своей жизни. Кучеренко показала, как едет в поезде в компании мужчин. Она также сообщила о том, что делает новый шаг в кино.

видео дня
Кучеренко сообщила о переменах жизни
Кучеренко сообщила о переменах жизни / Фото Instagram/aakucherenko

Телеведущая также показала, что отправляется на съемки в компании украинского телеведущего Юрия Горбунова.

Кучеренко сообщила о переменах жизни
Кучеренко сообщила о переменах жизни / Фото Instagram/aakucherenko

"Один Юра одет по погоде", - шутит знаменитость.

Кучеренко сообщила о переменах жизни
Кучеренко сообщила о переменах жизни / Фото Instagram/aakucherenko

"Новый шаг в кино", - заинтриговала звезда.

Александра Кучеренко
Александра Кучеренко / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что Александра Кучеренко неожиданно заговорила о расставании. Телеведущая попрощалась с летом и выложила яркие фотографии, поделившись с поклонниками своими лучшими луками.

Также Александра Кучеренко порадовала фанатов фотографиями из своего путешествия в Одессу. Модель поздравила свой любимый город с днем рождения и выложила фотографии со своей любимой локации.

О персоне: Александра Кучеренко

Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.

