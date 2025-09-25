Новый шаг: Кучеренко с чемоданом показалась в компании мужчин

Кратко:
- Каким новым шагом удивила Кучеренко
- С кем она отправилась на вокзал
Модель и телеведущая Александра Кучеренко, которая ранее развелась с популярным телеведущим Дмитрием Комаровым, заинтриговала своей поездкой.
На своей странице в Instagram, она поделилась красивым фото, где сообщила о переменах в своей жизни. Кучеренко показала, как едет в поезде в компании мужчин. Она также сообщила о том, что делает новый шаг в кино.
Телеведущая также показала, что отправляется на съемки в компании украинского телеведущего Юрия Горбунова.
"Один Юра одет по погоде", - шутит знаменитость.
"Новый шаг в кино", - заинтриговала звезда.
Ранее Главред сообщал, что Александра Кучеренко неожиданно заговорила о расставании. Телеведущая попрощалась с летом и выложила яркие фотографии, поделившись с поклонниками своими лучшими луками.
Также Александра Кучеренко порадовала фанатов фотографиями из своего путешествия в Одессу. Модель поздравила свой любимый город с днем рождения и выложила фотографии со своей любимой локации.
О персоне: Александра Кучеренко
Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.
