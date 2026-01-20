"Объединила всех против себя": Тина Кароль обратилась к украинцам после скандала

Певица извинилась за скандальную песню "У нас немає світла".

https://glavred.info/starnews/obedinila-vseh-protiv-sebya-tina-karol-obratilas-k-ukraincam-posle-skandala-10733894.html Ссылка скопирована

Тина Кароль - У нас немає світла / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Тина Кароль принесла извинения за неоднозначную песню

Что она сказала

Известная украинская певица Тина Кароль записала видеообращение и извинилась за скандальную песню "У нас немає світла" про отключения электроэнергии, которая вызвала негодование украинцев в соцсетях. В TikTok артистка пояснила, почему исполнила именно такую песню.

Первая реакция Тины Кароль на критику была резкой — знаменитость репостнула пост поклонницы о том, что она пожертвовала более 900 тысяч долларов на генераторы для прифронтовых областей. Певица упрекнула украинцев в том, что они забыли про ее добрые дела.

видео дня

Тина Кароль - скандал / фото: instagram.com, Тина Кароль

"Было такое. Ну а кто ж это помнит? Надеюсь, эти генераторы греют до сих пор, а тепло в сердцах мы не потеряем никогда", — подписала пост Кароль.

Однако спустя почти сутки певица все же решила извиниться. Она записала видеообращение в своих соцсетях, в котором заявила, что находится в контексте событий в Украине. Тина сказала, что пыталась объединить граждан страны перед лицом трудностей, но получила обратный эффект.

"Пишут, что я не в контексте. Я в контексте максимально. Я, наоборот, хотела объединить композицией всех, а объединила всех против себя. Получился такой мем. Ничего, простите меня, пожалуйста", — извинилась артистка.

Тина Кароль извинилась / фото: instagram.com, Тина Кароль

Также она отметила, что песня не была "заказана" представителями власти и была выпущена по ее собственной инициативе.

"Это не заказуха, это не методичка от власти, я не выполняю никаких заказов. Я увидела песню одного парня и решила ее перепеть, потому что всю свою жизнь я поддерживаю людей творчеством, и на этот раз было так же", — прокомментировала скандал Кароль.

Тина Кароль "У нас немає світла" - смотреть видео:

Кароль, инфографика, рос / Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский певец Тарас Тополя снова вышел на связь после комментария о шантаже злоумышенниками своей бывшей жены Елены Тополи. Оказалось, что артист и сам стал целью мошенников и решил предупредить поклонников.

Также Алексей Комаровский высказался в поддержку Наталки Денисенко и раскрыл, как ее изменил развод с мужем Андреем Фединчиком. Режиссер высказался, что после признаний в интервью Маше Ефросининой актриса пережила большую волну хейта.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред