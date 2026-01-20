"Объединила всех против себя": Тина Кароль обратилась к украинцам после скандала

Вы узнаете:
Известная украинская певица Тина Кароль записала видеообращение и извинилась за скандальную песню "У нас немає світла" про отключения электроэнергии, которая вызвала негодование украинцев в соцсетях. В TikTok артистка пояснила, почему исполнила именно такую песню.
Первая реакция Тины Кароль на критику была резкой — знаменитость репостнула пост поклонницы о том, что она пожертвовала более 900 тысяч долларов на генераторы для прифронтовых областей. Певица упрекнула украинцев в том, что они забыли про ее добрые дела.
"Было такое. Ну а кто ж это помнит? Надеюсь, эти генераторы греют до сих пор, а тепло в сердцах мы не потеряем никогда", — подписала пост Кароль.
Однако спустя почти сутки певица все же решила извиниться. Она записала видеообращение в своих соцсетях, в котором заявила, что находится в контексте событий в Украине. Тина сказала, что пыталась объединить граждан страны перед лицом трудностей, но получила обратный эффект.
"Пишут, что я не в контексте. Я в контексте максимально. Я, наоборот, хотела объединить композицией всех, а объединила всех против себя. Получился такой мем. Ничего, простите меня, пожалуйста", — извинилась артистка.
Также она отметила, что песня не была "заказана" представителями власти и была выпущена по ее собственной инициативе.
"Это не заказуха, это не методичка от власти, я не выполняю никаких заказов. Я увидела песню одного парня и решила ее перепеть, потому что всю свою жизнь я поддерживаю людей творчеством, и на этот раз было так же", — прокомментировала скандал Кароль.
Тина Кароль "У нас немає світла" - смотреть видео:
О персоне: Тина Кароль
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
