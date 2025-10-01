Обхитрила всех: Алла Пугачева обкрутила РФ по полной

Алла Пугачева осталась с прибылью.

Алла Пугачева - прибыль в РФ / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и живет в Израиле с 2022 года, сохранила права на 166 песен в РФ.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Пугачева является законным правообладателем треков и может зарабатывать на них.

Максим Галкин и Алла Пугачева обустроились в Израиле / фото: instagram.com, Максим Галкин

Также Примадонна является автором более 40 текстов и в примерно в 146 выступила композитором, а в 22 числится как автор и слов, и музыки. Пугачева может получать деньги за исполнение своих произведений другими артистами.

Алла Пугачева счастлива в браке с Максимом Галкиным / фото: instagram.com, Алла Пугачева

"Российское авторское общество – это организация, имеющая государственную аккредитацию и собирающая вознаграждение за определенные способы использования. Например, за публичное исполнение песен Пугачевой достаточно выплатить вознаграждение в РАО, а они уже дальше перечислят вознаграждение ей", - сказал один из российских юристов.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, в России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 750 миллионов грн) за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

А также недавно Максим Галкин показал свежее фото со своей супругой Аллой Пугачевой. На фото пара выглядела очень счастливо: Максим улыбался, а Примадонна удивила своим свежим лицом.

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

