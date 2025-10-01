Обхитрила всех: Алла Пугачева обкрутила РФ по полной

Кратко:
- Алла Пугачева зарабатывает в РФ
- Сколько песен она написала
Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и живет в Израиле с 2022 года, сохранила права на 166 песен в РФ.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Пугачева является законным правообладателем треков и может зарабатывать на них.
Также Примадонна является автором более 40 текстов и в примерно в 146 выступила композитором, а в 22 числится как автор и слов, и музыки. Пугачева может получать деньги за исполнение своих произведений другими артистами.
"Российское авторское общество – это организация, имеющая государственную аккредитацию и собирающая вознаграждение за определенные способы использования. Например, за публичное исполнение песен Пугачевой достаточно выплатить вознаграждение в РАО, а они уже дальше перечислят вознаграждение ей", - сказал один из российских юристов.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, в России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 750 миллионов грн) за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.
А также недавно Максим Галкин показал свежее фото со своей супругой Аллой Пугачевой. На фото пара выглядела очень счастливо: Максим улыбался, а Примадонна удивила своим свежим лицом.
Вас может заинтересовать:
- "Самозванка": всплыла правда о браке молчуна Игоря Николаева
- Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось
- "Словно это последняя секунда": Ани Лорак срочно покинула РФ
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред