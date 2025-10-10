Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Обнаружили опухоль: в РФ экстренно госпитализировали Михаила Шуфутинского

Алена Кюпели
10 октября 2025, 11:25
12
Российского певца Михаила Шуфутинского экстренно прооперировали.
Михаил Шуфутинский
Михаил Шуфутинский перенес проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: t.me/mikhail_shufutinsky

Кратко:

  • Что случилось с Шуфутинским
  • О какой проблеме идет речь

Российский 77-летний певец Михаил Шуфутинский, который недавно сыграл свадьбу со Светланой Юразовой, которая младше исполнителя на 30 лет, оказался в больнице.

Как пишет российский пропагандистский телеграмм-канал SHOT, Михаила Шуфутинского экстренно прооперировали. Его госпитализировали с подозрением на онкологию.

видео дня
Шуфутинский
Шуфутинский оказался в больнице/ ЭГ

Пропагандисты пишут, что ещё весной у 77-летнего шансонье обнаружили опухоль. Позже было принято решение о хирургическом вмешательстве, так как был риск, что новообразование — злокачественное. Операция прошла успешно, и вскоре артиста выписали. Летом Шуфутинский вернулся к выступлениям и сейчас активно гастролирует по стране. Шансонье рекомендовали наблюдаться у онколога.

Ранее пропагандисты также писали о том, что якобы певец отказался от американского паспорта, в пользу российского.

Шуфутинский о войне

Кстати, ранее Михаил Шуфутинский впервые озвучил свою позицию в связи с военным вторжением России в Украину. В одном из интервью исполнитель песни "Третье сентября" признался, что любит Россию и свою жизнь, поэтому и поддерживает убийства украинцев.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, как музыкальный продюсер Елена Мозговая реагирует на колкости хейтеров, которые упрекают ее в построении карьеры на имени покойного отца.

Также Святослав Вакарчук признался, почему Океан Эльзы никогда не поедет на Евровидение. Украинский музыкант рассказал про неудобный эпизод в истории коллектива.

Украинская ведущая, актриса и модель Леся Никитюк в начале января 2025 года обручилась с военным Дмитрием Бабчуком - пара сообщила про помолвку всего через три месяца после того, как публично заявила о своих отношениях.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Михаил Шуфутинский

Михаил Шуфутинский — советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист, исполнитель, музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2013).
В 2022 году поддержал вторжение России в Украину, выступил в госпитале перед ранеными оккупантами. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Михаил Шуфутинский новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ выбрала цели и готовит новый удар по Украине: названы вероятные сроки обстрела

РФ выбрала цели и готовит новый удар по Украине: названы вероятные сроки обстрела

11:28Украина
Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракет

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракет

11:03Война
Когда дадут свет украинцам после обстрелов: в Кабмине назвали четкие сроки

Когда дадут свет украинцам после обстрелов: в Кабмине назвали четкие сроки

10:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Ситуация хуже, чем кажется: сколько ракет Tomahawk получит Украина от США

Ситуация хуже, чем кажется: сколько ракет Tomahawk получит Украина от США

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

Доллар с евро стремительно рванули вверх: появился новый курс валют на 10 октября

Доллар с евро стремительно рванули вверх: появился новый курс валют на 10 октября

Почему 10 октября нельзя тяжело физически работать: какой церковный праздник

Почему 10 октября нельзя тяжело физически работать: какой церковный праздник

Последние новости

11:28

РФ выбрала цели и готовит новый удар по Украине: названы вероятные сроки обстрела

11:25

Обнаружили опухоль: в РФ экстренно госпитализировали Михаила Шуфутинского

11:08

"Такой сильный взрыв": украинские звезды эмоционально высказались об атаке РФ

11:03

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракетФото

10:52

Не проедут даже 100 000 километров: какие автомобили очень быстро ломаются

"Циничная и просчитанная атака": РФ запустила по Украине более 450 дронов и 30 ракет"Циничная и просчитанная атака": РФ запустила по Украине более 450 дронов и 30 ракет
10:50

Когда дадут свет украинцам после обстрелов: в Кабмине назвали четкие сроки

10:48

В России сообщили о смерти звезды ШансонаВидео

10:33

Есть ли угроза блэкаутов из-за обстрелов РФ: в ДТЭК сделали важное заявление

10:25

Пенсию урежут до 25%: кому из украинцев оставят лишь четверть выплат

Реклама
10:24

"Нет виновных, только грусть": муж Лорак неожиданно заговорил о большой проблемеВидео

10:18

Удар РФ по Запорожью убил 7-летнего мальчика, его отец три года провёл в пленуВидео

09:58

Предки могли быть испанцами: какие фамилии указывают на интересные корни рода

09:55

Беременность: актриса Тышкевич сообщила о важном решении

09:15

Сестра Ефросининой засветила свой роскошный дом и внучку Ющенко

09:12

В Украине задержки поездов из-за "блэкаутов": где меняют графики отправлений

09:10

Есть можно не всегда: почему опята не так безопасны, как кажетсяВидео

08:16

Масштабная атака РФ на Запорожье: погиб 7-летний мальчик, его родители в больницеФото

08:10

Как Путин сталкивает Китай с Европоймнение

07:51

"Невозможно спрогнозировать сроки": в Украине вводят графики отключений света

06:58

В Киеве прогремели новые взрывы: первые подробностиФото

Реклама
06:49

Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФФотоВидео

06:10

Почему Трамп не получит Нобелевскую премию-2025мнение

06:00

"Из-за политических взглядов": вскрылась правда о Кристине Орбакайте

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со средневековой девушкой за 29 сек

05:12

Гороскоп на завтра 11 октября: Тельцам - важное приглашение, Скорпионам - прибыль

04:30

Быстрые перемены и финансовая легкость: трем знакам зодиака улыбнется судьба

04:07

Список удивит многих - какие игрушки нельзя давать коту и почемуВидео

03:30

Треск, шорох и пропажа вещей: как угомонить духа, если он сердится или шалитВидео

03:28

В Киеве перебои со светом: РФ атакует столицу баллистикой

02:30

Запорожье под ударами оккупантов: в городе пожар и есть пострадавшие

02:00

Справится только гений головоломок: найдите "особенного" быка за 4 секунды

01:45

76-летний участник группы Кiss попал в ДТП - детали

01:30

"Меня держали под дулом пистолета": Мадонна сделала громкое признание

00:34

Как убрать царапины на авто за 30 секунд - дешевый и простой способ

00:15

Перед обстрелом все пошло не по плану: в РФ самоуничтожился гиперзвуковой МиГ-31

00:01

Баллистика и "Шахеды" атакуют Киев: прогремели громкие взрывы, есть пострадавшие

09 октября, четверг
23:54

Трамп заявил об исключении из НАТО одной из стран-членов

23:41

Министр цифровой трансформации показал романтику с женой: "Спасибо, что терпишь"

23:22

От чего обязательно нужно избавиться в этот день: приметы 10 октября

23:15

Зима близко, а враг выбрал новую тактику: нардеп раскрыл, к чему следует готовиться

Реклама
22:58

"Я большой ребенок": звезда "Домика на счастье" раскрыла секрет своего "тайного" брака

22:24

"Загнал себя в тупик": Жданов объяснил, почему Трамп уже не влияет на Путина

21:55

Не просто дизайн: что скрывает канистра с тремя ручками, кроме удобного хвата

21:31

Россия атакует Украину "Шахедами": дроны летят на столицу, раздаются взрывы

21:16

Звезды скоро принесут деньжат: ТОП-3 знака, которые станут богаче в октябре

21:03

Александр Терен заговорил о любви в его жизни: "С опытом приходит понимание"

21:01

США готовят переговоры в Китае - раскрыто, как должна закончиться война в Украине

21:00

На фронте погиб звезда КВН - первые детали

20:46

Украинских водителей начали штрафовать за незаметную отметку в правах: что известно

20:43

"Есть четкие планы": Зеленский заинтриговал заявлением о дальнобойном оружии

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять