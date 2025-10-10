Обнаружили опухоль: в РФ экстренно госпитализировали Михаила Шуфутинского

Российского певца Михаила Шуфутинского экстренно прооперировали.

https://glavred.info/starnews/obnaruzhili-opuhol-v-rf-ekstrenno-gospitalizirovali-mihaila-shufutinskogo-10705322.html Ссылка скопирована

Михаил Шуфутинский перенес проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: t.me/mikhail_shufutinsky

Кратко:

Что случилось с Шуфутинским

О какой проблеме идет речь

Российский 77-летний певец Михаил Шуфутинский, который недавно сыграл свадьбу со Светланой Юразовой, которая младше исполнителя на 30 лет, оказался в больнице.

Как пишет российский пропагандистский телеграмм-канал SHOT, Михаила Шуфутинского экстренно прооперировали. Его госпитализировали с подозрением на онкологию.

видео дня

Шуфутинский оказался в больнице/ ЭГ

Пропагандисты пишут, что ещё весной у 77-летнего шансонье обнаружили опухоль. Позже было принято решение о хирургическом вмешательстве, так как был риск, что новообразование — злокачественное. Операция прошла успешно, и вскоре артиста выписали. Летом Шуфутинский вернулся к выступлениям и сейчас активно гастролирует по стране. Шансонье рекомендовали наблюдаться у онколога.

Ранее пропагандисты также писали о том, что якобы певец отказался от американского паспорта, в пользу российского.

Шуфутинский о войне

Кстати, ранее Михаил Шуфутинский впервые озвучил свою позицию в связи с военным вторжением России в Украину. В одном из интервью исполнитель песни "Третье сентября" признался, что любит Россию и свою жизнь, поэтому и поддерживает убийства украинцев.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, как музыкальный продюсер Елена Мозговая реагирует на колкости хейтеров, которые упрекают ее в построении карьеры на имени покойного отца.

Также Святослав Вакарчук признался, почему Океан Эльзы никогда не поедет на Евровидение. Украинский музыкант рассказал про неудобный эпизод в истории коллектива.

Украинская ведущая, актриса и модель Леся Никитюк в начале января 2025 года обручилась с военным Дмитрием Бабчуком - пара сообщила про помолвку всего через три месяца после того, как публично заявила о своих отношениях.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Михаил Шуфутинский Михаил Шуфутинский — советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист, исполнитель, музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2013).

В 2022 году поддержал вторжение России в Украину, выступил в госпитале перед ранеными оккупантами. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред