Обнаружили опухоль: в РФ экстренно госпитализировали Михаила Шуфутинского

Кратко:
- Что случилось с Шуфутинским
- О какой проблеме идет речь
Российский 77-летний певец Михаил Шуфутинский, который недавно сыграл свадьбу со Светланой Юразовой, которая младше исполнителя на 30 лет, оказался в больнице.
Как пишет российский пропагандистский телеграмм-канал SHOT, Михаила Шуфутинского экстренно прооперировали. Его госпитализировали с подозрением на онкологию.
Пропагандисты пишут, что ещё весной у 77-летнего шансонье обнаружили опухоль. Позже было принято решение о хирургическом вмешательстве, так как был риск, что новообразование — злокачественное. Операция прошла успешно, и вскоре артиста выписали. Летом Шуфутинский вернулся к выступлениям и сейчас активно гастролирует по стране. Шансонье рекомендовали наблюдаться у онколога.
Ранее пропагандисты также писали о том, что якобы певец отказался от американского паспорта, в пользу российского.
Шуфутинский о войне
Кстати, ранее Михаил Шуфутинский впервые озвучил свою позицию в связи с военным вторжением России в Украину. В одном из интервью исполнитель песни "Третье сентября" признался, что любит Россию и свою жизнь, поэтому и поддерживает убийства украинцев.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, как музыкальный продюсер Елена Мозговая реагирует на колкости хейтеров, которые упрекают ее в построении карьеры на имени покойного отца.
Также Святослав Вакарчук признался, почему Океан Эльзы никогда не поедет на Евровидение. Украинский музыкант рассказал про неудобный эпизод в истории коллектива.
Украинская ведущая, актриса и модель Леся Никитюк в начале января 2025 года обручилась с военным Дмитрием Бабчуком - пара сообщила про помолвку всего через три месяца после того, как публично заявила о своих отношениях.
Вас также может заинтересовать:
- СМИ: 74-летний Шуфутинский готовится стать отцом
- От Михаила Шуфутинского отрекся младший сын: так и не принял
- "Мы счастливы": 77-летний Шуфутинский тайно женился на 47-летней женщине
О персоне: Михаил Шуфутинский
Михаил Шуфутинский — советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист, исполнитель, музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2013).
В 2022 году поддержал вторжение России в Украину, выступил в госпитале перед ранеными оккупантами. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред