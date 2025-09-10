"Острая боль": Пугачева впервые заговорила о выезде из террористической России

Певица Алла Пугачева дала большое интервью обо всем, и о войне в Украине.

Российская певица и легенда их сцены Алла Пугачева, которая не поддержала террориста Путина в его кровавом вторжении в Украину, дала первое большое интервью впервые с начала нападения России на Украину.

"Максим был за границей, я дома, и мне нужно было поехать на лечение в Израиль. Они меня просто спасли тогда, потому что там был доктор, который мне был очень нужен. Как только я уехала, такое началось! Этот священник дурной, (протоиерей Андрей) Ткачев: "Какое счастье! Очистился воздух! Она уехала!". Я и не собиралась уезжать. Думаю, ну, наверное, это просто его мнение. Потом, поскольку мы против войны, накинулись какие-то люди, писали в Останкино сплошные оскорбления. Ну раз не нравится, начинаешь думать, что тут делать тогда", - рассказывает молодая и похудевшая Алла Пугачева.

Она добавляет, что позже ее вызвал к себе на разговор государственный деятель Сергей Кириенко и вел себя достаточно дружелюбно. "И было так приятно и подозрительно, что все оказалось так легко. Все организуем, посмотрим, запретим. Живите спокойно, вы наша национальная гордость. Через два дня Максиму Галкину дали "иноагента", - рассказывает Пугачева.

Она также добавляет, что сложно было детям в школе. "Когда дети пошли в школу после этого, после того как папу прозвали "иноагентом", дети люди "добрые" — они начали троллить. Потому что вы дети шпионов, ваш папа "иноагент". Мы собрали чемоданчики, позвонили папе, сказали, что выезжаем. С собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно провезти. И уехали в Израиль", - добавляет она.

Певица также говорит о своих чувствах после вторжения России в Украину и отношении страны к ней самой.

"Скажу честно, это была такая острая боль для меня, что это так происходит. Я написала: объявите меня тогда тоже "иноагентом". Потому что я не понимаю, почему мнение людей неглупых так пресекается. В государстве должны быть разные мнения. Иначе как ты решишь правильно, если у тебя только одно мнение?" - спрашивает она.

На вопрос ведущей о том, могли бы они промолчать, Пугачева радикально говорит, что не могли бы. "Есть такое понятие как советь. Она дороже славы, дороже роскоши, дороже всего. Ты в последнюю минуту будешь думать о том, что ты сделал и как относился к людям", - высказывает певица.

"Я не хочу заканчивать свою жизнь при сталинизме", - говорит о запретах в РФ она.

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов".

