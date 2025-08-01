"От предыдущих диагнозов не отошла": дочь Мирошниченков серьезно заболела

Вы узнаете:
- Дочь Мирошниченков показалась в больнице
- Что случилось с Ангелиной
Жена украинского известного ведущего Тимура Мирошниченко Инна побывала с их приемной 9-летней дочерью в больнице.
Как рассказала Мирошниченко в своих соцсетях, у Ангелины обнаружили тяжелую форму экзокринной недостаточности поджелудочной железы. Сейчас же девочку обследуют врачи, чтобы узнать причину недуга.
"Ночью ты спишь со всеми в коридоре под свист ракет над домом и радуешься, что пролетели мимо. А утром ты встаешь и идешь на обследование, потому что анализ крови показал у ребенка тяжелую форму экзокринной недостаточности поджелудочной железы, надо искать причину. А ты еще от предыдущих диагнозов не отошел", - рассказала Инна.
Мирошниченко отметила, что у нее есть направление к хорошему гастроэнтерологу и сейчас проходит с Ангелиной все обследования.
"Мы нашли классного педиатра, получили направление к классному детскому гастроэнтерологу. Теперь собираем данные", - добавила Инна.
Приемные дети Тимура Мирошниченко
Тимур и Инна Мирошниченки воспитывают четырех детей – двоих биологических Мию и Марка, а также двоих приемных Ангелину и Марселя. Мальчика супруги усыновили в 2023 году, он имел множество диагнозов и уже перенес несколько операций. А девочку семья удочерила в 2024 году и также они столкнулись с некоторыми отклонениями у Ангелины.
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О персоне: Инна Мирошниченко
Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.
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