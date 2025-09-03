Отбилась каблуком: что случилось с королевой Камиллой в поезде

Королева Камилла выдала неожиданный факт о своей жизни.

Королева Камилла рассказала о насилии/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

О чем рассказала королева Камилла

Что с ней случилось в поезде

Королева Камилла отбилась от нападавшего каблуком после того, как в подростковом возрасте её трогали в поезде.

Как пишет Page Six, предположительно, королева Камилла подверглась нападению в подростковом возрасте и отбилась от нападавшего каблуком.

Бывший королевский корреспондент Валентин Лоу рассказал, как королева однажды поделилась этим травмирующим событием с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в своей готовящейся к выходу книге "Власть и дворец: история монархии изнутри".

королева Камилла / ua.depositphotos.com

В отрывке автор написал, что Джонсон и его бывший директор по коммуникациям Гуто Харри были приглашены на чай к Камилле и королю Карлу в Кларенс-хаус в июне 2008 года, когда политик был мэром Лондона.

Вспоминая общение Джонсона и Камиллы, Харри рассказал Лоу: "Они, очевидно, отлично поладили.

"Он издавал гортанные звуки о том, как сильно он ею восхищается и как сильно любит её. Но серьёзный разговор у них состоялся о том, что она стала жертвой попытки сексуального насилия, когда была школьницей", - сказано в книге.

Харри утверждал, что Камилла, которой сейчас 78 лет, рассказала Джонсону, что инцидент произошёл в поезде на Паддингтон, когда ей было около 16 или 17 лет.

король Чарльз III, королева Камилла / ua.depositphotos.com

"Какой-то парень двигал рукой всё дальше и дальше", – утверждал Харри, объясняя, что Джонсон был заинтригован и спросил Камиллу, как она отреагировала.

"Я сделала то, чему меня научила мама. Я сняла туфлю и ударила его каблуком по яйцам", – якобы сказала она Джонсону, по словам Харри.

Размышляя об этой истории, Харри утверждал, что Камилла была "достаточно хладнокровна", чтобы "выпрыгнуть из поезда", "найти парня в форме и сказать: "Этот человек только что напал на меня".

