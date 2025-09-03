Укр
Отбилась каблуком: что случилось с королевой Камиллой в поезде

Алена Кюпели
3 сентября 2025, 23:23
14
Королева Камилла выдала неожиданный факт о своей жизни.
Королева Камилла
Королева Камилла рассказала о насилии/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • О чем рассказала королева Камилла
  • Что с ней случилось в поезде

Королева Камилла отбилась от нападавшего каблуком после того, как в подростковом возрасте её трогали в поезде.

Как пишет Page Six, предположительно, королева Камилла подверглась нападению в подростковом возрасте и отбилась от нападавшего каблуком.

видео дня

Бывший королевский корреспондент Валентин Лоу рассказал, как королева однажды поделилась этим травмирующим событием с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в своей готовящейся к выходу книге "Власть и дворец: история монархии изнутри".

королева Камилла
королева Камилла / ua.depositphotos.com

В отрывке автор написал, что Джонсон и его бывший директор по коммуникациям Гуто Харри были приглашены на чай к Камилле и королю Карлу в Кларенс-хаус в июне 2008 года, когда политик был мэром Лондона.

Вспоминая общение Джонсона и Камиллы, Харри рассказал Лоу: "Они, очевидно, отлично поладили.

"Он издавал гортанные звуки о том, как сильно он ею восхищается и как сильно любит её. Но серьёзный разговор у них состоялся о том, что она стала жертвой попытки сексуального насилия, когда была школьницей", - сказано в книге.

Харри утверждал, что Камилла, которой сейчас 78 лет, рассказала Джонсону, что инцидент произошёл в поезде на Паддингтон, когда ей было около 16 или 17 лет.

король Чарльз III, королева Камилла
король Чарльз III, королева Камилла / ua.depositphotos.com

"Какой-то парень двигал рукой всё дальше и дальше", – утверждал Харри, объясняя, что Джонсон был заинтригован и спросил Камиллу, как она отреагировала.

"Я сделала то, чему меня научила мама. Я сняла туфлю и ударила его каблуком по яйцам", – якобы сказала она Джонсону, по словам Харри.

Размышляя об этой истории, Харри утверждал, что Камилла была "достаточно хладнокровна", чтобы "выпрыгнуть из поезда", "найти парня в форме и сказать: "Этот человек только что напал на меня".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Недавно Главред писал о том, что Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где лечила рак. Там она встретилась с пациентами, чтобы выразить свою поддержку и лично поблагодарить персонал за их "исключительную заботу, поддержку и сочувствие" за последние 12 месяцев.

В свою очередь принц Уильям также показал невероятно стильную и свежую Кейт. Он опубликовал трогательную публикацию к 43-летию своей "невероятной" жены.

О персоне: король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

новости шоу бизнеса
