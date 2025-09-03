Отбилась каблуком: что случилось с королевой Камиллой в поезде

Кратко:
Королева Камилла отбилась от нападавшего каблуком после того, как в подростковом возрасте её трогали в поезде.
Как пишет Page Six, предположительно, королева Камилла подверглась нападению в подростковом возрасте и отбилась от нападавшего каблуком.
Бывший королевский корреспондент Валентин Лоу рассказал, как королева однажды поделилась этим травмирующим событием с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в своей готовящейся к выходу книге "Власть и дворец: история монархии изнутри".
В отрывке автор написал, что Джонсон и его бывший директор по коммуникациям Гуто Харри были приглашены на чай к Камилле и королю Карлу в Кларенс-хаус в июне 2008 года, когда политик был мэром Лондона.
Вспоминая общение Джонсона и Камиллы, Харри рассказал Лоу: "Они, очевидно, отлично поладили.
"Он издавал гортанные звуки о том, как сильно он ею восхищается и как сильно любит её. Но серьёзный разговор у них состоялся о том, что она стала жертвой попытки сексуального насилия, когда была школьницей", - сказано в книге.
Харри утверждал, что Камилла, которой сейчас 78 лет, рассказала Джонсону, что инцидент произошёл в поезде на Паддингтон, когда ей было около 16 или 17 лет.
"Какой-то парень двигал рукой всё дальше и дальше", – утверждал Харри, объясняя, что Джонсон был заинтригован и спросил Камиллу, как она отреагировала.
"Я сделала то, чему меня научила мама. Я сняла туфлю и ударила его каблуком по яйцам", – якобы сказала она Джонсону, по словам Харри.
Размышляя об этой истории, Харри утверждал, что Камилла была "достаточно хладнокровна", чтобы "выпрыгнуть из поезда", "найти парня в форме и сказать: "Этот человек только что напал на меня".
Недавно Главред писал о том, что Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где лечила рак. Там она встретилась с пациентами, чтобы выразить свою поддержку и лично поблагодарить персонал за их "исключительную заботу, поддержку и сочувствие" за последние 12 месяцев.
В свою очередь принц Уильям также показал невероятно стильную и свежую Кейт. Он опубликовал трогательную публикацию к 43-летию своей "невероятной" жены.
Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.
