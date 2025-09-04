Памятник Григория Чапкиса изменили: как сейчас выглядит могила легенды

Долгое время могила легендарного танцовщика оставалась заброшенной.

Григорий Чапкис - памятник / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Григорий Чапкис

На памятник народного артиста Украины Григория Чапкиса на Байковом кладбище наконец внесли изменения. Мастера исправили ошибку, которую допустили во время изготовления стелы.

Как зафиксировали OBOZ.UA, на могиле танцовщика наконец-то указаны правильные даты рождения и смерти: 24 февраля 1930 года - 13 июня 2021 года. Однако осуществить изменения на памятнике незаметно не удалось - на плите остались следы от шлифовки гранита.

Могила Григория Чапкиса / фото: t.me/uaobozrevatel

Могила выдающегося хореографа Украины Григория Чапкиса оставалась без достойного памятника 3 года. За это время на ней была только табличка с именем, фамилией и датами рождения и смерти, а также несколько веточек искусственных цветов. Как пояснил сын Чапкиса Грег, им было очень трудно управлять всеми необходимыми работами, ведь и сын, и дочь народного артиста Украины проживают за рубежом. Кроме этого, некоторые друзья и коллеги, которые обещали помощь, не выполняли своих обещаний.

"Прости, папа, что так долго. Было нелегко сделать это с другого конца света, в стране, которую разрывает война. Некоторые из твоих "друзей" и коллег давали много пустых обещаний, а просто хотели от нас большего. Мы с Лилией Чапкис потеряли много времени из-за этого. Теперь мое сердце спокойно", - написал Грег Чапкис в своем Іnstagram.

Сейчас на могиле Григория Чапкиса стоит величественный памятник в виде лестницы из красного гранита, ведущей к "паркетной" сцене. Под ней находится подпись: "Танец - это жизнь, живите танцуя".

Ранее Главред сообщал, что в сети опубликовали видео с заброшенной могилой народного артиста Украины Григория Чапкиса. Волонтер Максим Левченко остался пораженным тем, как выглядит место последнего упокоения легенды после двух лет со смерти танцовщика.

Также невестка Григория Чапкиса показала редкие фото со свадьбы сына народного артиста Украины. Эмбер встречалась с сыном Чапкиса 12 лет и в честь десятой годовщины брака она решила вспомнить, как состоялся самый важный день в их жизни.

О персоне: Григорий Чапкис Григорий Чапкис (24 февраля 1930 - 13 июня 2021) - украинский хореограф, Народный артист Украины (08.02.2010). Руководитель Школы танца Чапкиса. Главный балетмейстер ансамбля бального танца "Вдохновение". Был членом жюри шоу "Танцы со звездами", председателем жюри фестиваля "Мистерия танца". Профессор кафедры современной хореографии факультета хореографического искусства Киевского национального университета культуры и искусств, сообщает Википедия.

