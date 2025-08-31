Папин малыш: чем Виталий Козловский с сыном занимаются в свободное время

Вкратце:
- Виталий Козловский показал, как проводит время с сыном
- Артист подвел итоги уходящего лета
Полтора года назад украинский певец Виталий Козловский впервые стал отцом. В его семье с пиар-менеджером Юлией Бакуменко появился сын, которого супруги назвали Оскаром.
С каждым днем мальчик растет и меняется. Вопреки плотному графику звездный отец старается как можно больше времени уделять малышу.
В своем блоге в Instagram Козловский опубликовал кадры, как гуляет с Оскаром в саду: мальчик крепко держит Виталия за руку, и босыми ножками важно вышагивает по газону. Певец отметил, что события последних месяцев показали ему ценность семьи и карьеры. Он также поблагодарил поклонников за поддержку. Юлия Бакуменко в комментариях нежно напомнила мужу о том, что его высоко ценят и горячо любят. "Осень обещает быть не менее безумной! Семья всегда и во всем за тебя", - написала жена Виталия Козловского.

О персоне: Виталий Козловский
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
