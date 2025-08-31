Папин малыш: чем Виталий Козловский с сыном занимаются в свободное время

Поклонники просто тают от мужчин Козловских.

https://glavred.info/starnews/papin-malysh-chem-vitaliy-kozlovskiy-s-synom-zanimayutsya-v-svobodnoe-vremya-10694177.html Ссылка скопирована

Виталий Козловский с сыном - Козловский поделился милыми кадрами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Вкратце:

Виталий Козловский показал, как проводит время с сыном

Артист подвел итоги уходящего лета

Полтора года назад украинский певец Виталий Козловский впервые стал отцом. В его семье с пиар-менеджером Юлией Бакуменко появился сын, которого супруги назвали Оскаром.

С каждым днем мальчик растет и меняется. Вопреки плотному графику звездный отец старается как можно больше времени уделять малышу.

видео дня

В своем блоге в Instagram Козловский опубликовал кадры, как гуляет с Оскаром в саду: мальчик крепко держит Виталия за руку, и босыми ножками важно вышагивает по газону. Певец отметил, что события последних месяцев показали ему ценность семьи и карьеры. Он также поблагодарил поклонников за поддержку. Юлия Бакуменко в комментариях нежно напомнила мужу о том, что его высоко ценят и горячо любят. "Осень обещает быть не менее безумной! Семья всегда и во всем за тебя", - написала жена Виталия Козловского.

Виталий Козловский с сыном - Козловский поделился милыми кадрами / instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский с сыном - Козловский поделился милыми кадрами / instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский с сыном - Козловский поделился милыми кадрами / instagram.com/vkozlovsky_music

Полное видео на канале STARS UA

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Камалия попала в громкий публичный скандал. Звезда пожаловалась на предательство бывшей подруги, но та не промолчала и выложила свою версию событий.

Также украинская шеф-повар и звезда кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская раскрыла правду о своей личной жизни. Она откровенно заговорила о своих надеждах и планах на нынешние отношения.

Читайте также:

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред