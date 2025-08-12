Укр
Читать на украинском
Известная пиарщица отказалась сотрудничать с Козловским - что произошло

Элина Чигис
12 августа 2025, 09:23
69
Юла объяснила свое серьезное решение.
Виталий Козловский
Виталий Козловский - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Козловский

Кратко:

  • Юла больше не сотрудничает с Козловским
  • Почему она приняла такое решение

Украинская известная пиарщица Юла больше года занималась перезапуском карьеры певца Виталия Козловского.

В комментарии Музвару пиарщица призналась, что больше не будет сотрудничать с певцом, ведь у них не совпадают взгляды на стратегию развития карьеры артиста.

"Скажу честно: у нас не совпадают взгляды на стратегическое видение карьеры артиста и это нормально. Мы две творческие личности: у меня свое видение как специалиста, у Виталия — свое. Мы не смогли найти будущий совместный творческий путь, но нам удалось вместе громко перезапустить проект и сделать самое яркое появление артиста в 2025 году, а может, и вообще за все годы", — сказала Юла.

Комментарий Юлы
Комментарий Юлы / фото: скрин t.me/muzvar_ua/

Но она продолжает общаться с Козловским, ведь является его кумой: пиарщица стала крестной мамой сына Виталия.

Виталий Козловский с женой и сыном
Виталий Козловский с женой и сыном / фото: instagram.com, Виталий Козловский

"Я всегда открыта и готова помочь, когда это будет нужно Виталию, ведь я — крестная мама его сына, и наши связи навсегда останутся родственными. Мы относимся друг к другу с большим уважением, и я всегда готова к консультациям и советам. На берегу мы договаривались быть честными друг перед другом. Я не хочу, чтобы работа нас не сближала, а отдаляла. Но наше сотрудничество — это на всю жизнь, потому что у нас есть наш маленький Оскар", — добавила Юла.

Инфографика, Козловский
Виталий Козловский / Инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, Елена Зеленская решила немного сменить образ и отказалась от традиционного "голого маникюра". Также изменилась и длина ногтей Зеленской, теперь они значительно длиннее, но все же минимализм в маникюре она сохранила.

А также Злата Огневич в новом клипе на песню "Вільна" показалась вместе с возлюбленным. Этот клип стал одним из самых интимных в творчестве артистки, в нем собраны кадры из ее домашнего архива.

О персоне: Виталий Козловский

Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).

Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Виталий Козловский новости шоу бизнеса
