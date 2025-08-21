Папина или мамина: Positiff показал лицо восьмимесячной дочери вблизи

Позитив не смог отказать себе в удовольствии похвастаться малышкой.

Позитив дети - как выглядит дочь Positiff / коллаж: Главред, фото: instagram.com/juli_sakhnevych, instagram.com/positiff

Вкратце:

Дочери Позитива и Юлии Сахневич сейчас 8 месяцев

Музыкант показал лицо Марии

Украинский певец Алексей Позитив Завгородний в конце декабря 2024 года впервые стал отцом. Дочь Марию ему подарила вторая жена, танцовщица Юлия Сахневич.

Появление малышки изменило жизнь артиста: самым публикуемым контентом в его блогах, помимо творческих моментов, стали именно кадры с дочерью. Так недавно на странице Позитива в Instagram появилась новая порция милых фото с Марией.

На одном из кадров девочка с папой позируют в одинаковых панамках, на другом она демонстрирует успехи в освоении навыков самостоятельного приема пищи. Правда, из еды у Марии получилась маска для лица, однако это лишь добавило малышке еще большего очарования.

Позитив дети - как выглядит дочь Positiff / instagram.com/positiff

Позитив дети - как выглядит дочь Positiff / instagram.com/positiff

О персоне: Позитив Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".

