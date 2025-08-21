Укр
Папина или мамина: Positiff показал лицо восьмимесячной дочери вблизи

Анна Подгорная
21 августа 2025, 17:44
Позитив не смог отказать себе в удовольствии похвастаться малышкой.
Алексей Завгородний с женой и дочерью
Позитив дети - как выглядит дочь Positiff / коллаж: Главред, фото: instagram.com/juli_sakhnevych, instagram.com/positiff

  • Дочери Позитива и Юлии Сахневич сейчас 8 месяцев
  • Музыкант показал лицо Марии

Украинский певец Алексей Позитив Завгородний в конце декабря 2024 года впервые стал отцом. Дочь Марию ему подарила вторая жена, танцовщица Юлия Сахневич.

Появление малышки изменило жизнь артиста: самым публикуемым контентом в его блогах, помимо творческих моментов, стали именно кадры с дочерью. Так недавно на странице Позитива в Instagram появилась новая порция милых фото с Марией.

На одном из кадров девочка с папой позируют в одинаковых панамках, на другом она демонстрирует успехи в освоении навыков самостоятельного приема пищи. Правда, из еды у Марии получилась маска для лица, однако это лишь добавило малышке еще большего очарования.

дочь Позитива
Позитив дети - как выглядит дочь Positiff / instagram.com/positiff
дочь Позитива
Позитив дети - как выглядит дочь Positiff / instagram.com/positiff

Ранее Главред рассказывал, что третьи роды СолоХи прошли с осложнениями. Певица родила сына в воскресенье, 17 августа. В процессе она потеряла много крови.

Также украинская ведущая Лидия Таран, которая сейчас живет за границей, заговорила о личной жизни. Она сама воспитывает единственную дочь Василису.

О персоне: Позитив

Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".

