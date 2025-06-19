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"И паспорт": предательница Ани Лорак получила российское гражданство

Элина Чигис
19 июня 2025, 11:10
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Ани Лорак опять в центре внимания СМИ.
Ани Лорак
Ани Лорак - гражданство / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

  • Ани Лорак получила российское гражданство
  • Какое имя указано в паспорте

Когда-то украинская певица, а сейчас предательница Ани Лорак, которая живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в родной стране, вероятно, получила российское гражданство.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, документ запроданка получила 9 июня 2025 года.

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Кстати, уже сообщалось, что в феврале 2024 года Лорак подала заявление на гражданство России и в новом паспорте певица оставила настоящее имя — Каролина.

Ани Лорак недавно получила награду в РФ
Ани Лорак недавно получила награду в РФ / фото: instagram.com, Ани Лорак

"Каролина Куек получила российское гражданство и российский паспорт. Он был выдан ей 9 июня", — сообщили пропагандисты.

Ани Лорак продолжает развлекать россиян
Ани Лорак продолжает развлекать россиян / фото: instagram.com, Ани Лорак

Певица пока никак не комментировала новости о смене гражданства.

Стоит напомнить, что россияне несколько раз подозревали Ани Лорак в спонсировании ВСУ, но доказательств не нашлось.

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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Кто такая Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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