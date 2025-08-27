Перцовыми баллончиками: команда психованной Аллегровой как могла, разгоняла прессу

Путинистка Аллегрова настолько ненавидит журналистов, что решила слепить их фонариками.

Ирина Аллегрова удивила поступком / коллаж: Главред, фото: t.me/allegrovaofficial

Российская певица Ирина Аллегрова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и не может в свои пожилые года давать концерты, появилась на публике и снова нахамила журналистам.

Об этом пишут пропагандистские телеграмм-каналы. Они также пишут, что журналистов, которые ждали "звезду" на входе, чтобы взять короткий комментарий, слепили фонариками.

Аллегрова / Телеграф

"Спасибо, что не перцовыми баллончиками", - пишут пропагандисты, комментируя выход нервной "императрицы" российской эстрады.

"Ирина Аллегрова сегодня разгоняла руками не тучи, а "любимых" журналистов. В ход пустили фонарики (спасибо, что не баллончики), которыми слепили всех, кто попадется под руку", - добавляют террористы.

Певица уже не первый раз ведет себя по-хамски, демонстрируя все свое "звездное" величие.

Ранее Главред писал о том, что путинистка Аллегрова поделилась, что в свои 73 года уже не может давать концертов. Она много выступлений пропускает.

Ранее также Аллегрова появилась в одном из музыкальных шоу, выпуск которого был посвящен песням Аллегровой. Несмотря на то, что зрители ожидали приятного музыкального ностальгического вечера, Аллегрова закатила скандал.

О персоне: Ирина Аллегрова Ирина Аллегрова - советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка терроритической России. Наиболее известные шлягеры в её исполнении — "Странник", "Угонщица", "Императрица", "Бабы-стервы" и "Я тебе не верю" в дуэте с Григорием Лепсом. Одна из первых поддержала военное вторжение России в Украину.

