Перцовыми баллончиками: команда психованной Аллегровой как могла, разгоняла прессу

Кратко:
- Как разгоняли росСМИ по указке Аллегровой
- Что применяли против журналистов
Российская певица Ирина Аллегрова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и не может в свои пожилые года давать концерты, появилась на публике и снова нахамила журналистам.
Об этом пишут пропагандистские телеграмм-каналы. Они также пишут, что журналистов, которые ждали "звезду" на входе, чтобы взять короткий комментарий, слепили фонариками.
"Спасибо, что не перцовыми баллончиками", - пишут пропагандисты, комментируя выход нервной "императрицы" российской эстрады.
"Ирина Аллегрова сегодня разгоняла руками не тучи, а "любимых" журналистов. В ход пустили фонарики (спасибо, что не баллончики), которыми слепили всех, кто попадется под руку", - добавляют террористы.
Певица уже не первый раз ведет себя по-хамски, демонстрируя все свое "звездное" величие.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред писал о том, что путинистка Аллегрова поделилась, что в свои 73 года уже не может давать концертов. Она много выступлений пропускает.
Ранее также Аллегрова появилась в одном из музыкальных шоу, выпуск которого был посвящен песням Аллегровой. Несмотря на то, что зрители ожидали приятного музыкального ностальгического вечера, Аллегрова закатила скандал.
Вас также может заинтересовать:
- Тапки и балахон: "шальная императрица" Аллегрова удивила своим потрепанным видом
- Дважды ударили: помощники путинистки Аллегровой напали на журналистов с кулаками - причина
- "Мне тяжело": 73-летняя Аллегрова совсем сдала и не в силах выйти на сцену
О персоне: Ирина Аллегрова
Ирина Аллегрова - советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка терроритической России. Наиболее известные шлягеры в её исполнении — "Странник", "Угонщица", "Императрица", "Бабы-стервы" и "Я тебе не верю" в дуэте с Григорием Лепсом. Одна из первых поддержала военное вторжение России в Украину.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред