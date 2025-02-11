Популярного российского ведущего парализовало

Несмотря на то, что он рвется работать, его представители сообщили, что он не сможет этого сделать.

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Российский ведущий потерял свое здоровье / Коллаж Главред, фото ТАСС, Pixabay

Кратко:

Что случилось с Сергеем Белоголовцевым

Что этому предшествовало

Популярный российский актер и телеведущий Сергей Белоголовцев отменяет свое участие во всех ближайших спектаклях. Из-за проблем пережитого инсульта артист прикован к инвалидной коляске.

Как пишет пропагандистский телеграмм-канал Mash, 60-летний шоумен попал в больницу с болями в животе в августе 2024-го. Через пару дней после удаления грыжи на животе близкие обнаружили мужчину лежащим на полу.

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По данным российских пропагандистов, тогда юмористу удалили тромбы из мозговых артерий. После чего он два месяца пролежал в реабилитации в частной клинике.

Уже к концу года, В ноябре актёр снова попал в лечебницу из-за проблем с печенью, а в декабре — из-за аппендицита. "Сейчас у телеведущего слабость, "непослушность" тела, паралич левой руки и ноги. Передвигаться мужчине помогают родственники", - пишут российские пропагандисты.

По словам его представителя, состояние здоровья пока не позволяет актеру принимать участие в постановках.

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