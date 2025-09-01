После слухов о беременности: муж MamaRika заговорил про второго ребенка

Сергей Середа раскрыл правду о своей семье.

MamaRika муж - Сергей Середа высказался о положении жены

В средине августа украинская певица MamaRika спровоцировала волну слухов о своей второй беременности: она выпустила клип на песню "Один вопрос", в которой также снялся ее муж - шоумен Сергей Середа. По контексту сюжета поклонники предположили, что в семье артистов скоро появится новый малыш.

МамаРика пока не комментирует это, зато без внимания не оставил этот момент Середа. В беседе с Люкс ФМ он прокомментировал предположения о второй беременности звездной жены.

"Надо послушать песню. Можно ли первый триместр считать беременностью? Тогда нет (не беременна - прим. редактора). Это не всегда зависит от нас, но и от качества определенных штук. Если откровенно и без шуток, то не очень хочется. Когда вспоминаешь, как много времени ты уделяешь ребенку, от чего ты отказываешься...", - поделился Сергей Середа.

MamaRika муж - Сергей Середа высказался о положении жены / instagram.com/mamarika_official

МамаРика с мужем и сыном / instagram.com/mamarika_official

