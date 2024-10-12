"Этой девушки уже нет": в РФ рассказали о трагедии Успенской и ее дочери

Андрей Разин рассказал, что на самом деле случилось в семье путинистки.

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Любовь Успенская с дочерью / коллаж Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

Путинистка и бывшая киевлянка Любовь Успенская, которая поддерживает военное вторжение террориста Путина в Украину, потеряла свою дочь из-за наркотиков.

Об этом рассказал российский музыкант Андрей Разин, которого цитируют пропагандистские СМИ. Он обвинил Успенскую в том, что происходит с ее дочерью. Он считает, что Татьяна Плаксина точно злоупотребляет, а произошло это из-за легкомысленности матери. "Они ее упустили. Татьяна — стопроцентная наркоманка, и любое ее действие может быть спонтанным", — говорит артист.

Он имеет ввиду недавнюю пропажу молодой женщины, когда та улетела в Израиль не сообщив никому и не выходя на связь. Самой Успенской даже пришлось отменить концерты, ведь у нее на фоне пропажи дочери случился сильный стресс.

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"Успенская дочь свою потеряла. У нее есть Татьяна, которая наркоманка, и не излечится она никогда. Считайте, что этой девушки уже нет", — заключает 61-летний музыкант.

Кто такая Любовь Успенская? Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

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Отметим, недавно московский суд вернул путинистке Любови Успенской ее иск к Киркорову на 10 млн рублей. До этого Успенская потребовала удалить все публикации, в которых упоминалось интервью Киркорова. Недовольство у певицы вызвали слова артиста о том, что она "попрошайка", которая "выклянчивает шмотки и подарки".

А также путинистка Маргарита Симоньян рассказала, как Любовь Успенская помогает российским оккупантам. Оказывается, певица не ложится спать до тех пор, пока не посмотрит все программы Соловьева и выплачивает российским оккупантам деньги за подбитую технику украинцев.

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