Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Предательница Анна Asti разводится с мужем после пикантного скандала - СМИ

Анна Подгорная
12 февраля 2025, 12:08
231
Асти была в браке с Юркиным чуть больше четырех лет.
Анна Asti с мужем
Анна Asti и Станислав Юркин на грани развода из-за слива личных кадров / коллаж: Главред, фото: instagram.com/asti

Краткое содержание:

  • Личные кадры с участием предательницы были опубликованы в Сети
  • На фоне этого появились слухи о разводе артистки с мужем

В конце 2024 года певица-предательница Анна Asti, которая на момент начала полномасштабной войны находилась в Украине, и в последствии сбежала в страну-оккупанта, где продолжает строить карьеру и дружеские отношения с пропагандистами, стала фигуранткой интимного скандала. В Сети появились фото и видео пикантного характера, на которых, как утверждалось, запечатлена сама артистка. И вовсе не в компании своего мужа и ее концертного директора Станислава Юркина.

Позже Асти сделала заявление, дескать ее семья стала жертвой мошенников, которые украли ее личные данные и шантажировали ее и мужа. На видео с другим мужчиной - не она, а у нее с мужем в личной жизни все замечательно.

видео дня

Однако уже в январе появились слухи о том, что отношения в паре, мягко говоря, напряженные. Юркин якобы укатил на новогодние каникулы на Бали в гордом одиночестве, чтобы переварить ситуацию.

И, по всей видимости, переварил. Так как на Бали он все же был не один, а с новой подругой, пишут росСМИ, и все это попахивает разводом.

Сама Asti кризис в отношения с мужем пока не комментирует, а предпочитает отрываться на Сейшелах в компании подруги Филиппа Киркорова Виктории Шеляговой.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал, что певицу-предательницу Наташу Королеву "растоптали" в РФ и обозвали колхозницей. Безвкусные наряды артистки уже стали притчей во языцех.

Также стало известно, что путиниста Никиту Джигурду наказали в Украине за его скандальные высказывания про войну. В частности он собирался идти на фронт, чтобы воевать на стороне оккупантов.

Читайте также:

Кто такая Анна Асти

Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) - певица родом из Черкасс, бывшая солистка группы Artik & Asti. Артистка стала на сторону оккупантов, полностью переехала жить в Россию после 24 февраля 2022 года, где работает, и ни словом не обмолвилась про полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Сложнейшая разработка": СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" ФСБ РФ

"Сложнейшая разработка": СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" ФСБ РФ

13:35Украина
Мощная ракетная атака РФ: в Киеве от удара пострадали офисы двух известных каналов

Мощная ракетная атака РФ: в Киеве от удара пострадали офисы двух известных каналов

12:55Украина
Ремонт объектов невозможен: Forbes подтвердили, что в РФ начался настоящий хаос

Ремонт объектов невозможен: Forbes подтвердили, что в РФ начался настоящий хаос

12:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Полнолуние 12 февраля: каким 3 знакам зодиака ждать моментальной финансовой удачи

Полнолуние 12 февраля: каким 3 знакам зодиака ждать моментальной финансовой удачи

Гороскоп на завтра 13 февраля: Близнецам - облегчение, Девам - сюрприз

Гороскоп на завтра 13 февраля: Близнецам - облегчение, Девам - сюрприз

Нет выбора: король Чарльз в шаге от судьбоносного решения относительно Гарри

Нет выбора: король Чарльз в шаге от судьбоносного решения относительно Гарри

Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

Последние новости

13:39

Президент рассказал о покушении: "Были выстрелы, десант, погибли люди из ОП"

13:35

"Сложнейшая разработка": СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" ФСБ РФ

13:01

Гороскоп Таро на полнолуние 12 февраля 2025: Скорпионам - любовь, Рыбам - рискВидео

12:55

Мощная ракетная атака РФ: в Киеве от удара пострадали офисы двух известных каналовФотоВидео

12:54

"Лица спитые": поклонники не узнали жену Винника и заподозрили ее в алкоголизме

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:54

Из-за незаконной деятельности: полиция прервала концерт Эда ШиранаВидео

12:54

Ремонт объектов невозможен: Forbes подтвердили, что в РФ начался настоящий хаос

12:36

Посланник Трампа разговаривал с Путиным в Москве более трех часов - Fox News

12:16

Армия Украины смогла прорваться возле Торецка: РФ начала наступление спецназом

Реклама
12:08

Предательница Анна Asti разводится с мужем после пикантного скандала - СМИ

12:05

Китайский гороскоп на завтра 13 февраля: Свиньям - разочарования, Козлам - стресс

12:01

Отключение электроэнергии в Украине: где вводит ограничения Укрэнерго

11:45

4 самых откровенных знака зодиака: они не будут лукавить

11:42

Седокова - главная подозреваемая: в РФ возобновили дело Яниса Тиммы

11:04

"Люди падали без сознания": как украинцы спасались во время атаки на Киев

11:04

Прием у онколога и химиотерапия: у звезды Ворониных горе в семье

11:00

"Украина готова к переговорам": Умеров выдал заявление о завершении войны

10:51

Взрывные ситуации и драматические события: что принесет полнолуние 12 февраляВидео

10:30

Киев готов обменять территории Курщины: в ISW раскрыли, почему Кремль боится этого

10:21

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

Реклама
10:08

6 ракет и 71 дрон удалось уничтожить: украинское ПВО сломало планы РФ в небе

09:44

Кристина Орбакайте сделала публичное заявление - как отреагировала Пугачева

09:34

Война РФ с НАТО может начаться через пять лет: в разведке Дании назвали условия

08:50

Россия запустила по Киеву баллистику и дроны: Зеленский отреагировал на жестокий удар РФФото

08:40

Почему нельзя заправлять авто с включенным двигателем: ответ знают единицы

08:39

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:30

В Украине не будут формировать новые бригады в ВСУ: в ОП рассказали о других планах

08:20

Молодая жена Цекало продолжает удивлять поклонников своей худобой

08:12

Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

08:00

Карты вскроются в ближайшие дни: может ли Трамп "слить" Украинумнение

06:35

РФ ударила ракетами по Киеву: вспыхнули пожары, погиб человекФото

06:10

Почему Россия и Европа заинтересованы в возобновлении транзита газа через Украинумнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти цифру 8

05:00

Какой сегодня праздник 12 февраля 2025 года: что нельзя делать после захода солнца

04:43

Гороскоп на завтра 13 февраля: Близнецам - облегчение, Девам - сюрприз

04:08

Без йода и прямо в магазине или дома: как быстро проверить качество серебраВидео

03:00

Только 1% людей справится с задачей: найдите владельца собаки за 5 секунд

02:30

14 февраля принесет незабываемые моменты: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

02:02

"В Москве и Пекине аплодируют стоя": Тука о "безголовом наскоке" ТрампаВидео

02:00

Тарас Цымбалюк резко сбросил вес и показал, как теперь выглядит

Реклама
01:30

После семи лет вместе и рождения двоих детей: звезда Властелина колец женился

01:13

Трамп рассказал о контактах с РФ и сделал важное заявление по завершению войны

00:27

Евровидение-2025: конкурсную песню для участницы от Ирландии написала россиянкаВидео

11 февраля, вторник
23:53

Сэкономить можно более 8 000 грн в год: механик назвал секретную кнопку в авто

23:49

Миллион за контракт с ВСУ: в Минобороны раскрыли новые детали для добровольцев

22:56

Трамп тайно поручил новому посланнику заниматься Украиной, он уже был в РФ - NYT

22:52

"Абсолютно нереалистично": Тука разнес предложения команды Трампа по УкраинеВидео

22:41

"Она пропагандирует": предательнице Лолите предъявили обвинения в РФ

22:02

Контракт для 18-24-летних и перегоры с Трампом: главные новости Украины (дайджест)

22:00

"В машине он начинает": Анна Саливанчук сообщила о домогательствах

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять