Предательница Анна Asti разводится с мужем после пикантного скандала - СМИ

Асти была в браке с Юркиным чуть больше четырех лет.

https://glavred.info/starnews/predatelnica-anna-asti-razvoditsya-s-muzhem-posle-pikantnogo-skandala-smi-10638896.html Ссылка скопирована

Анна Asti и Станислав Юркин на грани развода из-за слива личных кадров / коллаж: Главред, фото: instagram.com/asti

Краткое содержание:

Личные кадры с участием предательницы были опубликованы в Сети

На фоне этого появились слухи о разводе артистки с мужем

В конце 2024 года певица-предательница Анна Asti, которая на момент начала полномасштабной войны находилась в Украине, и в последствии сбежала в страну-оккупанта, где продолжает строить карьеру и дружеские отношения с пропагандистами, стала фигуранткой интимного скандала. В Сети появились фото и видео пикантного характера, на которых, как утверждалось, запечатлена сама артистка. И вовсе не в компании своего мужа и ее концертного директора Станислава Юркина.

Позже Асти сделала заявление, дескать ее семья стала жертвой мошенников, которые украли ее личные данные и шантажировали ее и мужа. На видео с другим мужчиной - не она, а у нее с мужем в личной жизни все замечательно.

видео дня

Однако уже в январе появились слухи о том, что отношения в паре, мягко говоря, напряженные. Юркин якобы укатил на новогодние каникулы на Бали в гордом одиночестве, чтобы переварить ситуацию.

И, по всей видимости, переварил. Так как на Бали он все же был не один, а с новой подругой, пишут росСМИ, и все это попахивает разводом.

Сама Asti кризис в отношения с мужем пока не комментирует, а предпочитает отрываться на Сейшелах в компании подруги Филиппа Киркорова Виктории Шеляговой.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал, что певицу-предательницу Наташу Королеву "растоптали" в РФ и обозвали колхозницей. Безвкусные наряды артистки уже стали притчей во языцех.

Также стало известно, что путиниста Никиту Джигурду наказали в Украине за его скандальные высказывания про войну. В частности он собирался идти на фронт, чтобы воевать на стороне оккупантов.

Читайте также:

Кто такая Анна Асти Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) - певица родом из Черкасс, бывшая солистка группы Artik & Asti. Артистка стала на сторону оккупантов, полностью переехала жить в Россию после 24 февраля 2022 года, где работает, и ни словом не обмолвилась про полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред