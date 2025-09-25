Кратко:
- Какой новостью поделилась Тодоренко
- Что она написала о родах
Когда-то украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, а сейчас предательница Украины, родила своего третьего ребенка.
Об этом она сообщила на своей странице в Телеграм.
"Теперь нас 5. Дорогие мои, благодарю за поддержку и трепетное отношение к моей семье. Обязательно скоро поделюсь своей историей, пока приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом", - написала она.
Тодоренко также опубликовала два фото, где показала маленькую ручку и себя.
Личная жизнь Регины Тодоренко
Регина Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, в 2018 году. Пара воспитывает двоих сыновей и сейчас в ожидании третьего ребенка. В СМИ часто появляются слухи о том, что супруги ссорятся из-за непростого характера Топалова.
О персоне: Регина Тодоренко
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
