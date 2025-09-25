Приходим в себя: Тодоренко родила третьего ребенка и показала фото

Предательница Украины Регина Тодоренко показала своего третьего ребенка.

https://glavred.info/starnews/prihodim-v-sebya-todorenko-rodila-tretego-rebenka-i-pokazala-foto-10701089.html Ссылка скопирована

Регина Тодоренко стала мамой в третий раз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/

Кратко:

Какой новостью поделилась Тодоренко

Что она написала о родах

Когда-то украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, а сейчас предательница Украины, родила своего третьего ребенка.

Об этом она сообщила на своей странице в Телеграм.

видео дня

"Теперь нас 5. Дорогие мои, благодарю за поддержку и трепетное отношение к моей семье. Обязательно скоро поделюсь своей историей, пока приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом", - написала она.

Тодоренко также опубликовала два фото, где показала маленькую ручку и себя.

Тодоренко родила третьего ребенка / Фото Телеграм/Регина Тодоренко

Личная жизнь Регины Тодоренко

Регина Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, в 2018 году. Пара воспитывает двоих сыновей и сейчас в ожидании третьего ребенка. В СМИ часто появляются слухи о том, что супруги ссорятся из-за непростого характера Топалова.

Ранее Тодоренко подтвердила третью беременность / Фото скриншот

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, в Сети появилось фото Софии Ротару с поклонником, который показал, как она выглядит вблизи без обработки снимка. Судя по подписи публикации, кадр был сделан 22 августа в Киеве.

А также Божена Рынска заявила, что заболела ковидом из-за певца Валерия Меладзе. Также она подчеркнула, что имела билет на концерт артиста, но не смогла присутствовать из-за болезни.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Регина Тодоренко Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред