Развалила семью и осталась без денег: Повалий расплатилась за предательство Украины

Кристина Трохимчук
8 сентября 2025, 12:46обновлено 8 сентября, 13:54
394
Бывшая народная артистка Украины хлебнула горькой жизни после предательства Родины.
Таисия Повалий
Таисия Повалий - последствия предательства Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Таисия Повалий

Вы узнаете:

  • Как Таисия Повалий начинала "новую жизнь" в РФ после побега из Украины
  • Какие последствия предательства Родины настигли певицу

Предательница Украины певица Таисия Повалий пожаловалась на то, какие последствия своей поддержки захватнической войны РФ против Украины почувствовала на себе. Об этом запроданка рассказала в интервью росСМИ.

По словам Повалий, для нее стало неожиданностью то, что после предательства Родины от нее отвернулись все. Предательница также жаловалась на угрозы, которые поступали ей после публичной поддержки российских захватчиков.

видео дня

"Для меня это был шок. Я не верила, что вот тебя все любят, обожают, а потом вдруг ты просто оказалась предательницей", - удивлялась артистка в эфире канала страны-агрессора.

Таисия Повалий
Таисия Повалий получила российский паспорт / фото: instagram.com, Таисия Повалий

Однако самой большой потерей для Повалий стала конфискация ее имущества в пользу Украины. По словам певицы, после побега в РФ правоохранители обыскали ее дом, изъяли документы и договоры, а недвижимость арестовали. Напомним, что всего в пользу государства был изъят автомобиль BMW X5, семь земельных участков в Киевской области, жилой дом и домовладение. Кроме того, Повалий лишили имущественных прав на музыку и слова девяти хитов. Предательница заявила, что начинала новую жизнь в России только с 10 тысячами долларов в кармане, которые из Украины вывезла ее мать.

Таисия Повалий
От Таисии Повалий отказался родной сын / фото: instagram.com, Таисия Повалий

Самым болезненным последствием измены Украины для певицы стало то, что ее единственный сын не поддерживает связь с некогда звездной матерью. Более того, Денис Повалий публично назвал ее "трижды предательницей". Повалий объяснила, что он обвиняет мать в разводе с отцом и переезде в РФ.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что сын изменницы Таисии Повалий показал внука беглянки. Денис Повалий открыто демонстрирует свою жизнь с женой и сыном в Испании и сделал несколько неоднозначных заявлений.
Также Таисия Повалий появилась после неудачного косметологического вмешательства - в лицо певицы вкололи некачественный препарат. Предательница пожаловалась на неудачные инъекции и заявила, что врачи сами не знали что за препараты вводят женщинам.
О персоне: Таисия Повалий

Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год - народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Таисия Повалий Денис Повалий Сын Повалий новости шоу бизнеса
