Взялись за доверенное лицо Путина: СБУ ищет российского рэпера Тимати

Российского рэпера Тимати объявили в розыск.

Тимати объявили в розыск / коллаж: Главред, фото: Тимати

Российского рэпера Тимати объявили в розыск

Почему его разыскивают украинские правоохранительные органы

Российского рэпера и большого сторонника диктатора Путина Тимати объявили в розыск. Информация об этом появилась на сайте Министерства внутренних дел.

Как сообщили в ведомстве, Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов) объявлен лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении рэперу-пропагандисту 13 июня этого года. По данным следствия, Тимати неоднократно нарушал порядок въезда на временно оккупированные территории и выезда из них. Кроме того, он по меньшей мере семь раз выступал на пропагандистских концертах в захваченном Крыму, направленных на легитимизацию российской оккупации.

Тимати с портретом Владимира Путина / фото: instagram.com, Тимати

Также известно, что Юнусов активно привлекался к кремлевской пропаганде: он был доверенным лицом Путина на президентских выборах 2012, 2018 и 2024 годов, участвовал в инаугурации и других мероприятиях в поддержку диктатора.

"На основании доказательств, собранных следователями СБУ, Тимуру Юнусову сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно)", - подытожили в СБУ.

О персоне: Тимати Тимати (Тимур Юнусов) - российский рэп-исполнитель, певец, музыкальный продюсер, актер и предприниматель, сообщает Википедия.

19 октября 2022 года внесен в санкционные списки Украины лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины". С июня 2025 года находится под подозрением СБУ за неоднократное нарушение порядка въезда на временно оккупированные территории и выезда из них, а также активное сотрудничество с российскими властями. С сентября 2025 года находится в розыске.

