Первая невестка Арнольда Шварценеггера: сын Терминатора сыграл тайную свадьбу

Невеста Патрика Шварценеггера ждала заветного дня более полутора лет.

Патрик Шварценеггер женился - что известно про его свадьбу с Эбби Чемпион / коллаж: Главред, фото: instagram.com/patrickschwarzenegger, instagram.com/abbychampion

Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион сыграли свадьбу

Семья хранит это событие в тайне

Американский актер и модель Патрик Шварценеггер, третий ребенок Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер, тайно женился на американской модели Эбби Чемпион. Пара обручилась на Рождество в 2023 году после восьми лет вместе.

О том, что свадьба Шварценеггера и Чемпион, которую пара так долго откладывала, все же состоялась, сообщает Daily Mail. Церемонию провели на территории закрытого клуба Gozzer Ranch в городе Кер-д’Ален, штат Айдахо.

Эбби пошла под венец в кремовом платье и длинной белой фате, Патрик - в стильном пиджаке в тон наряду невесты и черных брюках. Подружки невесты были в луках трендового оттенка "сливочное масло".

Среди гостей были замечены родители жениха и невесты. Впрочем, саму свадьбу теперь уже муж и жена держат в тайне - Шварценеггеры не делали никаких официальных заявлений о том, что теперь они стали семьей.

Патрик Шварценеггер женился - что известно про его свадьбу с Эбби Чемпион / instagram.com/patrickschwarzenegger

Patrick Schwarzenegger ties the knot with model Abby Champion during intimate ceremony overlooking Idaho lake https://t.co/j53ATamKRx — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 7, 2025

О персоне: Патрик Шварценеггер Патрик Шварценеггер - американский актер, фотомодель и предприниматель, сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. Начал свою карьеру в двухтысячных в эпизодических ролях. Имеет контракт с всемирно известным модельным агентством L.A. Models. Прорыв в кинокарьере Шварценеггера-младшего произошел в 2020-ых благодаря ролям в сериалах "Лестница", "Американская история спорта" и "Белый лотос". В возрасте 15-ти лет с помощью родителей открыл свой первый бизнес - компанию Project360 по производству мужской одежды. Владел сетью пиццерий, сейчас активно инвестирует средства в молодые стартапы по изготовлению здоровой пищи и напитков.

