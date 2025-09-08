Первая невестка Арнольда Шварценеггера: сын Терминатора сыграл тайную свадьбу

Кратко:
- Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион сыграли свадьбу
- Семья хранит это событие в тайне
Американский актер и модель Патрик Шварценеггер, третий ребенок Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер, тайно женился на американской модели Эбби Чемпион. Пара обручилась на Рождество в 2023 году после восьми лет вместе.
О том, что свадьба Шварценеггера и Чемпион, которую пара так долго откладывала, все же состоялась, сообщает Daily Mail. Церемонию провели на территории закрытого клуба Gozzer Ranch в городе Кер-д’Ален, штат Айдахо.
Эбби пошла под венец в кремовом платье и длинной белой фате, Патрик - в стильном пиджаке в тон наряду невесты и черных брюках. Подружки невесты были в луках трендового оттенка "сливочное масло".
Среди гостей были замечены родители жениха и невесты. Впрочем, саму свадьбу теперь уже муж и жена держат в тайне - Шварценеггеры не делали никаких официальных заявлений о том, что теперь они стали семьей.
Patrick Schwarzenegger ties the knot with model Abby Champion during intimate ceremony overlooking Idaho lake https://t.co/j53ATamKRx— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 7, 2025
О персоне: Патрик Шварценеггер
Патрик Шварценеггер - американский актер, фотомодель и предприниматель, сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. Начал свою карьеру в двухтысячных в эпизодических ролях. Имеет контракт с всемирно известным модельным агентством L.A. Models. Прорыв в кинокарьере Шварценеггера-младшего произошел в 2020-ых благодаря ролям в сериалах "Лестница", "Американская история спорта" и "Белый лотос".
В возрасте 15-ти лет с помощью родителей открыл свой первый бизнес - компанию Project360 по производству мужской одежды. Владел сетью пиццерий, сейчас активно инвестирует средства в молодые стартапы по изготовлению здоровой пищи и напитков.
