Наталья Могилевская отказалась от свадьбы - в чем причина

Могилевской, при всей ее известности, удается сохранять личное личным.

Наталья Могилевская муж - Могилевская рассказала о личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Более трех лет Наталья Могилевская в отношениях с загадочным мужчиной

Артистка рассказала, почему у нее и Валентина не было свадьбы

Личная жизнь украинской певицы и музыкального продюсера Натальи Могилевской круто изменилась во время полномасштабной войны - она обрела семью, о которой так давно мечтала. У нее появились двое дочерей и муж, которые стали для артистки вдохновением.

Однако родных людей от общественности Наталья скрывает: девочек - в целях безопасности, мужа Валентина - по его собственному желанию (мужчина стремиться избегать публичности). Кроме того Могилевская не позволяет себе больших семейных праздников.

В беседе с ТСН.ua она впервые призналась, что у нее и ее возлюбленного, которые вместе более трех лет, так и не было свадьбы. "Я даже свой 50-летний юбилей не праздновала, какая может быть речь о свадьбе? Считаю, это пока не ко времени", - отметила Наталья Могилевская.

Наталья Могилевская муж - Могилевская рассказала о личной жизни / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

