Наталья Могилевская отказалась от свадьбы - в чем причина

Кратко:
- Более трех лет Наталья Могилевская в отношениях с загадочным мужчиной
- Артистка рассказала, почему у нее и Валентина не было свадьбы
Личная жизнь украинской певицы и музыкального продюсера Натальи Могилевской круто изменилась во время полномасштабной войны - она обрела семью, о которой так давно мечтала. У нее появились двое дочерей и муж, которые стали для артистки вдохновением.
Однако родных людей от общественности Наталья скрывает: девочек - в целях безопасности, мужа Валентина - по его собственному желанию (мужчина стремиться избегать публичности). Кроме того Могилевская не позволяет себе больших семейных праздников.
В беседе с ТСН.ua она впервые призналась, что у нее и ее возлюбленного, которые вместе более трех лет, так и не было свадьбы. "Я даже свой 50-летний юбилей не праздновала, какая может быть речь о свадьбе? Считаю, это пока не ко времени", - отметила Наталья Могилевская.
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
