Разведенный Даниэль Салем показал новую девушку: "Был мужик и нет мужика"

Похоже, что в паре прямо таки бурлят страсти.

https://glavred.info/starnews/razvedennyy-daniel-salem-pokazal-novuyu-devushku-byl-muzhik-i-net-muzhika-10695056.html Ссылка скопирована

Даниэль Салем личная жизнь - шоумен показался с новой возлюбленной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Вкратце:

Даниэль Салем намекнул на новый роман

Он показал девушку, которая заставила его задуматься о любви

Украинский военный и шоумен Даниэль Салем развелся с женой после 17 лет в браке в 2023 году. От этих отношений у него есть дочь Луна, которая живет с мамой. С девочкой у Салема очень трепетные отношения.

После развода Даниэль о своей личной жизни рассказывал не много. Ему приписывали роман с украинской певицей Lida Lee, однако они оба отрицают, что в их дружбе есть хоть намек на романтику.

видео дня

Однако сейчас в жизни военного, похоже, появился кто-то особенный. В своем блоге в Instagram он опубликовал видео с подписью: "Кажется, я влюбился?". В кадре Даниэль Салем ведет автомобиль, а девушка за кадром игриво трогает его лицо, гладит его по затылку и всячески дразнит. В какой-то момент шоумен даже слегка прикусил ее пальцы. В комментариях Даниэля поздравляют с новыми отношениями, и пытаются разгадать, кому принадлежит рука с ярко-красным маникюром.

Даниэль Салем личная жизнь - шоумен показался с новой возлюбленной / instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниэль Салем личная жизнь - шоумен показался с новой возлюбленной / instagram.com/daniel_jihad_salem

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, чем Каменских занимается в США на самом деле. Певица перебралась за границу после языкового скандала, и теперь осваивается на новом месте.

Также страшное падение известного украинского певца шокировало сеть. Муаяд во время выступления в Одессе не заметил край сцены, и рухнул вниз на несколько метров.

Читайте также:

О персоне: Даниэль Салем Даниэль Салем - украинский ресторатор, шоумен, телеведущий, актер. Был ведущим проектов "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; принимал участие в шоу "Танці з зірками-6" и "Голос країни-10". С начала полномасштабной войны защищает Украину от оккупантов. Служил в составе спецподразделения авиаразведки, сейчас - в разведывательно-диверсионном подразделении "12 друзей Оушена" (позывной "Сойер"). Был ранен и контужен.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред