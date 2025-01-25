"Шесть лет служил в церкви": что известно о муже погибшей в ДТП Анны Жук

Читайте детально:
- Кем ранее работал Владимир Билевцов
- Как Анна Жук отзывалась о муже
Муж украинской блогерши Анны Жук, которая трагически погибла в ДТП, Владимир Билевцов ранее служил в церкви и младше жены на 14 лет.
Владимиру 24 года, с Анной у него есть общий сын, а двоих старших детей она родила от бывшего мужа.
Ранее Билевцов рассказывал, что он обычный харьковский парень, который работал на комбайне, также у него есть свой канал в соцсети Telegram под названием "Фермер".
"Я родился и вырос в небольшом селе на Харьковщине. Кого очень волнует – я стою на учете и не боюсь того момента, когда нужно будет защищать нашу лучшую страну", – сообщал Владимир в соцсетях.
В последнее время Билевцев занимался арендой автомобилей, а до полномасштабной войны в Украину пара жила в Святогорске, потом они переехали в Харьков.
Анна Жук говорила, что ее муж очень разносторонний человек.
"Он многому меня учит, даже в духовном плане. Он очень развитый человек, и шесть лет служил в церкви. Он действительно верующий и добрый человек. Максимально спокоен. Я наоборот, более активна, как вертолет. Но между нами есть баланс, как весы за знаком зодиака", - делилась блогерша.
Смотрите последнее интервью Анны Жук:
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Отметим, как сообщал Главред, певица Камалия рассказала, как прошел ее развод с Мохаммадом Захуром. Также артистка подчеркнула, что за много лет они с Мохаммадом стали очень близкими.
А также Катерина Репяхова отправилась со своим мужем - Виктором Павликом на отдых в Буковель. Блогер поделилась, какие чувства испытывает к мужу после четырех лет брака.
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