"Шесть лет служил в церкви": что известно о муже погибшей в ДТП Анны Жук

Владимир Билевцов был за рулем, когда произошло ДТП.

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Владимир Билевцов работал на комбайне / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Билевцов

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Кем ранее работал Владимир Билевцов

Как Анна Жук отзывалась о муже

Муж украинской блогерши Анны Жук, которая трагически погибла в ДТП, Владимир Билевцов ранее служил в церкви и младше жены на 14 лет.

Владимиру 24 года, с Анной у него есть общий сын, а двоих старших детей она родила от бывшего мужа.

Ранее Билевцов рассказывал, что он обычный харьковский парень, который работал на комбайне, также у него есть свой канал в соцсети Telegram под названием "Фермер".

"Я родился и вырос в небольшом селе на Харьковщине. Кого очень волнует – я стою на учете и не боюсь того момента, когда нужно будет защищать нашу лучшую страну", – сообщал Владимир в соцсетях.

В последнее время Билевцев занимался арендой автомобилей, а до полномасштабной войны в Украину пара жила в Святогорске, потом они переехали в Харьков.

Анна Жук говорила, что ее муж очень разносторонний человек.

"Он многому меня учит, даже в духовном плане. Он очень развитый человек, и шесть лет служил в церкви. Он действительно верующий и добрый человек. Максимально спокоен. Я наоборот, более активна, как вертолет. Но между нами есть баланс, как весы за знаком зодиака", - делилась блогерша.

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Отметим, как сообщал Главред, певица Камалия рассказала, как прошел ее развод с Мохаммадом Захуром. Также артистка подчеркнула, что за много лет они с Мохаммадом стали очень близкими.

А также Катерина Репяхова отправилась со своим мужем - Виктором Павликом на отдых в Буковель. Блогер поделилась, какие чувства испытывает к мужу после четырех лет брака.

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