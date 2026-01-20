София Ротару поделилась новым фото со своим мужчиной

Певица София Ротару поделилась нежным фото в черно-белом цвете.

София Ротару поделилась архивным фото/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Кратко:

С кем показалась София Ротару

На что она намекнула

Легендарная певица София Ротару, которая в последнее время предпочитает непубличность и реагирует на обстрелы Украины, поделилась редким фото.

На своей странице в Instagram, певица опубликовала черно-белое изображение и поставила эмодзи разбитого сердца. На фото опубликована сама София Ротару в молодости с ее мужем - Анатолием Евдикоменко, с которым исполнительница прожила всю свою жизнь.

Евдокименко с Софией Ротару прожили счастливые годы / Фото Instagram/sofiarotaru.official

Куда пропала София Ротару

После начала полномасштабного вторжения певица исчезла со сцены, что породило слухи о возможных проблемах со здоровьем. Несмотря на замкнутый образ жизни, она время от времени делится с поклонниками фото, реагирует на российские удары по Украине и поздравляет соотечественников с важными датами.

София Ротару стала практически непубличной/ фото: instagram.com, nunziogarofaloph

История Любви Ротару и Евдокименко

Анатолий Евдокименко заприметил певицу на обложке журнала. Ему в то время было 23 года, он служил в армии. 22 сентября 1968 года состоялась свадьба Софии и Анатолия. Спустя два года, 24 августа 1970 года, Ротару родила сына Руслана.

В 1997 году после продолжительной болезни умерла мать Софии, а год спустя у Анатолия случился инсульт. В августе 2002 года произошел второй инсульт, а 22 октября мужа настиг третий инсульт. 23 октября 2002 года Анатолий Евдокименко умер. София Ротару переносила утрату очень тяжело.

София Ротару / инфографика: Главред

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

