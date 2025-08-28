Укр
София Ротару показала изувеченный Россией Киев: что написала певица

Алена Кюпели
28 августа 2025, 15:48
Певица София Ротару поделилась информацией об обстреле Киева.
София Ротару
София Ротару отреагировала на атаку россиян/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Руслан Евдокименко

Кратко:

  • Что написала София Ротару
  • Как она выразила солидарность

Украинская известная певица София Ротару показала фото столицы Украины Киева после ночной атаки террористической России на Украину.

На своей странице в Instagram, певица опубликовала фото одного из разрушенных домов Киева. На фоне изувеченного дома одного из районов, певица также добавила ритуальную свечу. Таким образом она выразила солидарность со всеми киевлянами, которые не спали в ночь на 28 августа.

Певица также написала слово Киев на украинском языке.

Ротару об атаке россиян на Киев
Ротару об атаке россиян на Киев / Фото Instagram/ sofiarotaru.official

Позиция Софии Ротару

София Ротару много лет жила и работала в стране-террористе РФ, где имеет собственную недвижимость, но в 2022 году поддержала Украину и переехала в свой дом под Киевом. Певица ведет непубличный образ жизни и только иногда реагирует на преступления оккупантов, а также поздравляет украинцев с праздниками в соцсетях.

Отметим, как сообщал Главред, Дмитрий Гордон показал архивный снимок с певицей Софией Ротару. На черно-белом фото журналист стоял под руку с певицей, которая поразила прической, оказывается, тогда Ротару носила короткие волосы с начесом и выглядела иначе.

А также София Ротару ранее угощала артистов страны-террориста РФ жаренной картошкой. Как рассказал российский продюсер Сергей Лавров пропагандистским росСМИ, певица готовила не только простые угощения, но и наливала виски.

О персоне: София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

София Ротару новости шоу бизнеса
