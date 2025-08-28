София Ротару показала изувеченный Россией Киев: что написала певица

Певица София Ротару поделилась информацией об обстреле Киева.

София Ротару отреагировала на атаку россиян/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Руслан Евдокименко

Кратко:

Что написала София Ротару

Как она выразила солидарность

Украинская известная певица София Ротару показала фото столицы Украины Киева после ночной атаки террористической России на Украину.

На своей странице в Instagram, певица опубликовала фото одного из разрушенных домов Киева. На фоне изувеченного дома одного из районов, певица также добавила ритуальную свечу. Таким образом она выразила солидарность со всеми киевлянами, которые не спали в ночь на 28 августа.

Певица также написала слово Киев на украинском языке.

Ротару об атаке россиян на Киев / Фото Instagram/ sofiarotaru.official

Позиция Софии Ротару

София Ротару много лет жила и работала в стране-террористе РФ, где имеет собственную недвижимость, но в 2022 году поддержала Украину и переехала в свой дом под Киевом. Певица ведет непубличный образ жизни и только иногда реагирует на преступления оккупантов, а также поздравляет украинцев с праздниками в соцсетях.

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

