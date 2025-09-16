"Сорвался с цепи": звезда "Лиги смеха" признался, что изменял беременной жене

Вы узнаете:
- Александр Степаненко признался, что изменял жене
- Как жена комика отреагировала на измены
Звезда "Лиги смеха" Александр Степаненко откровенно признался, что изменял своей жене. В интервью Славе Демину комик рассказал, как это повлияло на его отношения.
По словам Степаненко, толчком к измене стала его растущая популярность. До встречи с Анастасией он находился в длительных и сложных отношениях, поэтому после разрыва почувствовал потребность в разнообразном женском внимании. Как признается сам артист, в начале романа со своей нынешней женой он вел себя с ней не лучшим образом.
"Я сорвался с цепи, я был 7 с половиной лет с девушкой. И тут ты популярный парень, к тебе девушки клеятся. Я понимаю, что очень плохо поступил, я очень жалею сейчас на самом деле", - рассказал комик.
Больше всего комика мучает то, что жена узнала о его изменах в самый уязвимый момент.
"Она узнала в очень плохой период, и я об этом очень жалею. Она узнала когда была уже беременна", - признался Степаненко.
Комик также признался, что после разоблачения его измен жена серьезно задумывалась о разрыве отношений даже несмотря на беременность. Впрочем, тогда ее удержали родные.
"Оставайся, это отец. Родной все равно будет лучше, чем кто-то", - привел аргументы родителей Анастасии Александр.
Степаненко признал, что эта история серьезно сказалась на их отношениях. Жена даже задавала ему болезненные вопросы: зачем он вообще начал с ней отношения, если не любил. Однако комик убеждает, что это неправда.
"Она меня очень любила. Она меня и любит, я в этом убежден, но это повлияло однозначно, потому что тогда, в начале отношений, она меня боготворила", - поделился комик.
Что такое Лига Смеха?
Лига Смеха - телевизионное юмористическое шоу от Студии Квартал-95. Впервые вышло на экраны в феврале 2015 года. После начала полномасштабной войны в Украине проект приобрел не только развлекательную, но и благотворительную миссию. Так команды-участники обновленного шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант" соревнуются за право осуществления благотворительной инициативы для украинских защитников.
