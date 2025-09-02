Удивительно помолодела: Галкин засветил на фото Пугачеву с подросшими детьми

Вы узнаете:
Российский юморист Максим Галкин, который открыто поддержал Украину после полномасштабного вторжения РФ, неожиданно опубликовал новые фото с супругой Аллой Пугачевой. На снимках в Instagram артист запечатлел всю семью — вместе с детьми Гарри и Лизой.
Семья пока не спешит возвращаться на Кипр, где живет после эмиграции из РФ. Максим и Алла выбрали насладиться первыми днями осени в Риге. Вместе с детьми они направились на прогулку улочками города и посетили атмосферный ресторан в стиле средневекового подземелья.
Особенное внимание поклонников привлекла портретная фотография Аллы Борисовны. Примадонна расположилась на террасе ресторана и выглядела прекрасно в монохромном сером наряде. Акцентом образа стали массивные украшения.
Большинство поклонников в комментариях восхищались видом Аллы и отмечали, что она выглядит очень свежо. В то же время часть пользователей предположила, что Галкин слишком омолодил Примадонну с помощью фотошопа.
Ранее Главред сообщал, что Максим Галкин опубликовал новую фотографию с супругой Аллой Пугачевой. Пара появилась в соцсетях на милом селфи. Максим на снимке буквально светился от счастья и позитива, а Алла Борисовна выглядела молодо и стильно.
Также росСМИ удивили своими домыслами про причины "краха карьеры" Аллы Пугачевой в террористической РФ. По их мнению, именно из-за Максима Галкина она приняла решение уехать из России. Пропагандисты до сих пор не могут смириться с тем, что пара выбрала поддерживать Украину.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
