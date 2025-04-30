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Сын Королевой избавился от сходства с Игорем Николаевым и покинул РФ с женой

Элина Чигис
30 апреля 2025, 08:01
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Жена Архипа Глушко показала, как он теперь выглядит.
Мелисса Глушко, Архип Глушко, Наташа Королева, Сергей Глушко
Где сейчас сын Наташи Королевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мелисса Глушко

Кратко:

  • Архип Глушко поменял имидж
  • Куда он уехал с женой

Сын российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Киева, но предала родную страну и поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, Архип Глушко подстригся налысо.

Жена Архипа – Мелисса Глушко – показала на своей странице в соцсетях снимок с мужем и где они сейчас находятся.

видео дня

Оказывается, пара отправилась в Южную Корею отдыхать. Как известно, парень интересуется культурой этой страны и теперь решил показать достопримечательности Мелиссе.

Архип Глушко с женой на отдыхе
Архип Глушко с женой на отдыхе / фото: instagram.com, Мелисса Глушко

Супруги гуляли по колоритным улицам и пробовали местную еду.

Архип Глушко уже бывал в Южной Корее
Архип Глушко уже бывал в Южной Корее / фото: instagram.com, Мелисса Глушко

Отметим, ранее ходили слухи, что Архип похож не на своего отца – путиниста Сергея Глушко, а на бывшего муж Наташи Королевой – молчуна Игоря Николаева. Но, сбрив бороду и волосы, парень окончательно избавился от сходства с композитором.

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Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певица Наташа Королева показала свою маму Людмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.

А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.

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Кто такая Наташа Королева?

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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