"Так дорог мне": Кристина Орбакайте обратилась к россиянам

Кристина Орбакайте показалась в необычном наряде.

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Кристина Орбакайте удивила заявлением / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

Кристина Орбакайте вышла на связь с поклонниками

Певица поздравила всех с наступлением весны

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не осудила террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из страны-террориста жить в США, обратилась к поклонникам.

На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала фото, на котором показалась с букетом желтых цветов и поздравила всех с весной.

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Также певица отметила, что ее мама Алла Пугачева когда-то придумала традицию начинать новый сезон со слов: "Весну разрешаю". Очевидно, что обратилась певица к россиянам, ведь только они знают об этой традиции.

На снимке Кристина позировала в черном плаще на фоне роскошной двери.

Кристина Орбакайте с букетом цветов / фото: скрин instagram.com, Кристина Орбакайте

"С праздником желтых цветов! Будем ждать, кто же нам разрешит в этом году эту весну. Любимое первое воскресенье весны — праздник желтых цветов, который так дорог мне", — написала Орбакайте.

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Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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