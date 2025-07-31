Так выглядит ад: родители художницы по костюмам Леси Патоки пострадали от атаки РФ

Кратко:
- Что случилось с родителями художницы
- Как выглядит их дом
Художница по костюмам Леся Патока рассказала о том, что дом ее родителей поврежден в результате ночной комбинированной атаки россиян по Киеву в ночь на 31 июля.
Как рассказала она на своей странице в Instagram, жилье родителей было повреждено обломками от соседнего пожара.
"В подъезде выбило все окна. Им снесло двери. Разрывало с петель окна… Все в стекле. У кого-то из соседей сорвало балконы", — написала она.
Кроме того, по ее словам, по дому пошли трещины. "Оставлять их в хрущевке на пятом этаже — это самоубийство. Там больше нет защиты. Просто старые стены и обломки вокруг", — отметила Патока.
Теперь известно, что теперь ищет новую квартиру или дачу для родителей.
Она также добавила, что обломок вражеского снаряда попал в ногу ее папы. "Не критично", - рассказывает она.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 31 июля российская армия нанесла ракетно-дроновой удар по Киеву, БПЛА заходили в столицу с разных сторон. Позже оккупанты ударили еще и ракетами. Известно о попадании в жилую многоэтажку в Святошинском районе.
Также известно, что последствия российских ударов были зафиксированы в Шевченковском и Святошинском районах. Под удар попала жилая застройка. В результате ракетного удара в Голосеевском районе горел дом и авто.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что от ударов РФ также пострадали Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Николаевская области. Известно о десятках пострадавших людей.
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