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Так выглядит ад: родители художницы по костюмам Леси Патоки пострадали от атаки РФ

Алена Кюпели
31 июля 2025, 18:10
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Художница по костюмам Леся Патока сообщила о том, как россияне разнесли дом родителей.
Леся Патока показала ад
Леся Патока показала ад / Коллаж Главред, фото Instagram/lesiapatoka

Кратко:

  • Что случилось с родителями художницы
  • Как выглядит их дом

Художница по костюмам Леся Патока рассказала о том, что дом ее родителей поврежден в результате ночной комбинированной атаки россиян по Киеву в ночь на 31 июля.

Как рассказала она на своей странице в Instagram, жилье родителей было повреждено обломками от соседнего пожара.

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Леся Патока об атаке россиян
Леся Патока об атаке россиян / Фото Instagram/lesiapatoka

"В подъезде выбило все окна. Им снесло двери. Разрывало с петель окна… Все в стекле. У кого-то из соседей сорвало балконы", — написала она.

Леся Патока об атаке россиян
Леся Патока об атаке россиян / Фото Instagram/lesiapatoka

Кроме того, по ее словам, по дому пошли трещины. "Оставлять их в хрущевке на пятом этаже — это самоубийство. Там больше нет защиты. Просто старые стены и обломки вокруг", — отметила Патока.

Леся Патока об атаке россиян
Леся Патока об атаке россиян / Фото Instagram/lesiapatoka

Теперь известно, что теперь ищет новую квартиру или дачу для родителей.

Она также добавила, что обломок вражеского снаряда попал в ногу ее папы. "Не критично", - рассказывает она.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 31 июля российская армия нанесла ракетно-дроновой удар по Киеву, БПЛА заходили в столицу с разных сторон. Позже оккупанты ударили еще и ракетами. Известно о попадании в жилую многоэтажку в Святошинском районе.

Также известно, что последствия российских ударов были зафиксированы в Шевченковском и Святошинском районах. Под удар попала жилая застройка. В результате ракетного удара в Голосеевском районе горел дом и авто.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что от ударов РФ также пострадали Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Николаевская области. Известно о десятках пострадавших людей.

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