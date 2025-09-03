Запроданка Тодроренко поделилась подробностями своего физиологического состояния.

https://glavred.info/starnews/todorenko-sdelala-priznanie-o-neizlechimoy-bolezni-10695041.html Ссылка скопирована

Регина Тодоренко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/

Кратко:

О чем рассказала Регина Тодоренко

О какой болезни идет речь

Когда-то украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, а сейчас предательница Украины, заговорила о неизлечимой болезни.

В частности, на своей странице в Телеграм, предательница написала о том, что ей подарили диабет 2-го типа. Оказалось, что запроданные подарили специальный генетический тест на риски заболевания.

видео дня

Тодоренко также поделилась подробностями своего ДНК. "Теперь я понятно, почему мне не хочется того самого бокала вина и выкурить сигаретку. Знаю, почему чувствую себя плохо от кофе на коровьем молоке. Мой кишечник не собирается больше усваивать животное молоко, оно плохо расщепляется", - делится физиологическими подробностями ведущая.

По словам некогда популярной телеведущей, она теперь знает, почему ей не подходят силовые тренировки и каким спортом ей нужно заниматься.

Влад Топалов с отцом и Сергеем Лазаревым / Фото novochag.ru

Личная жизнь Регины Тодоренко

Регина Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, в 2018 году. Пара воспитывает двоих сыновей и сейчас в ожидании третьего ребенка. В СМИ часто появляются слухи о том, что супруги ссорятся из-за непростого характера Топалова.

Зависимость Топалова

С января 2004 года, когда ему было 18 лет, в течение 4 лет муж Тодоренко принимал наркотики и находится в состоянии борьбы с зависимостью. Это стало причиной проблем со здоровьем, ссоры с отцом и косвенной причиной распада группы "Smash!!".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, в Сети появилось фото Софии Ротару с поклонником, который показал, как она выглядит вблизи без обработки снимка. Судя по подписи публикации, кадр был сделан 22 августа в Киеве.

А также Божена Рынска заявила, что заболела ковидом из-за певца Валерия Меладзе. Также она подчеркнула, что имела билет на концерт артиста, но не смогла присутствовать из-за болезни.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Регина Тодоренко Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред